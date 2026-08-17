Vila convoca 17 plazas fijas de Policía Local: la mayor oferta de su historia

El Ayuntamiento de Ibiza ha convocado 17 plazas de agente de la Policía Local, la mayor convocatoria de este tipo realizada hasta ahora por el Consistorio. Los puestos, correspondientes a la Oferta de Empleo Público de 2026, se cubrirán como personal funcionario de carrera mediante el sistema de oposición por turno libre y pertenecen al grupo de clasificación C1.

El plazo para presentar las solicitudes está abierto desde el pasado lunes 10 de agosto y finalizará el viernes 4 de septiembre, ambos incluidos. El BOE publicó la convocatoria el pasado 8 de agosto y estableció un periodo de veinte días hábiles a partir del día siguiente a su publicación.

Las personas interesadas pueden tramitar su inscripción a través de la sede electrónica del Ayuntamiento de Ibiza, dentro del apartado correspondiente a la convocatoria para la provisión de las 17 plazas de Policía Local. Las bases también contemplan la presentación a través del Registro Electrónico General del Consistorio y las demás vías previstas legalmente.

Los requisitos para optar a una plaza

Los aspirantes deberán cumplir una serie de condiciones para ser admitidos en el proceso. Entre ellas figura tener la nacionalidad española y haber cumplido los 18 años, además de estar en posesión del título de Bachillerato, técnico o equivalente, o encontrarse en condiciones de obtenerlo cuando finalice el plazo para presentar las solicitudes. En el caso de titulaciones obtenidas en el extranjero será necesaria la correspondiente homologación.

También será obligatorio contar con los permisos de conducir de las clases A2 y B en vigor y acreditar conocimientos de lengua catalana de nivel B2 mediante un certificado reconocido por la Administración.

Las bases establecen además que los candidatos no podrán padecer ninguna enfermedad o condición física o psicofísica que impida o limite el correcto desempeño de las funciones policiales. Tampoco podrán haber sido separados del servicio de una administración pública, estar inhabilitados para el ejercicio de la función pública, tener antecedentes penales por delitos dolosos o encontrarse en alguna causa específica de incapacidad.

Otro de los requisitos es comprometerse, mediante una declaración jurada expresa, a portar armas y, en caso de que sea necesario, utilizarlas. Todos los requisitos deberán cumplirse cuando finalice el plazo de presentación de solicitudes y mantenerse durante todo el proceso selectivo.

Una tasa de 24 euros

Para participar en la oposición también será necesario abonar una tasa de 24 euros en concepto de derechos de examen. Las bases advierten de que el pago de esta cantidad no sustituye en ningún caso la obligación de presentar correctamente la solicitud dentro del plazo establecido.

Junto con la instancia, los aspirantes deberán aportar, cuando corresponda, el DNI en vigor, la titulación académica exigida, el certificado de catalán y el justificante del pago de la tasa. La Administración puede consultar directamente algunos de estos documentos cuando el interesado no se oponga a ello.

Asimismo, quienes dispongan de un certificado de aptitud física expedido por la Escuela Balear de Administración Pública (EBAP) en los términos establecidos en la normativa podrán quedar exentos de realizar las pruebas físicas de la oposición.

Pruebas físicas, dos test y un psicotécnico

El proceso selectivo incluye diferentes pruebas obligatorias y eliminatorias. El primer ejercicio será una prueba de aptitud física destinada a evaluar, entre otros aspectos, la fuerza, la agilidad, la rapidez y la resistencia de los aspirantes. El examen consta de cuatro pruebas: circuito de agilidad y flexibilidad, fuerza de las extremidades superiores, una carrera de resistencia de 1.000 metros y una prueba de aptitud en el medio acuático.

Quienes superen esta fase deberán afrontar una prueba de conocimientos tipo test dividida en dos ejercicios. El primero estará formado por 50 preguntas relacionadas con el temario general de la convocatoria. El segundo incluirá otras 50 preguntas sobre conocimientos geográficos, históricos, sociológicos y demográficos del municipio de Ibiza, así como sobre sus ordenanzas municipales. Cada ejercicio tendrá una duración de 90 minutos.

La oposición contempla asimismo un tercer ejercicio de aptitud psicotécnica y de personalidad, destinado a comprobar que los candidatos reúnen las aptitudes intelectuales y las competencias necesarias para desarrollar las funciones propias de un agente de Policía Local.

Una plaza reservada para mujeres

De las 17 plazas convocadas, una está reservada para mujeres con el objetivo de contribuir a equilibrar la presencia de hombres y mujeres en la plantilla de la Policía Local. En caso de que esta plaza no sea cubierta por una mujer, podrá ser adjudicada al resto de aspirantes que hayan superado las pruebas.

Con esta convocatoria, el Ayuntamiento pretende reforzar y dar mayor estabilidad a la plantilla de la Policía Local de Ibiza, aumentando el número de efectivos disponibles y mejorando los recursos destinados a la seguridad, la convivencia y la atención a residentes y visitantes.