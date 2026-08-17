Nace la cantera gastronómica de los futuros chefs de Ibiza y Formentera

La Academia de Gastronomía de Ibiza y Formentera inaugura Los alevines de la Academia, una nueva organización destinada a jóvenes pitiusos de entre 14 y 18 años interesados en la cocina, el producto local y la cultura gastronómica de las islas. La iniciativa fue aprobada por unanimidad durante la asamblea anual de la institución, en la que también se acordó llevar la gastronomía pitiusa a Bruselas y nombrar académica nata a Pepita Costa, directora de la Escuela de Hostelería de Ibiza.

La asamblea, correspondiente a 2025, sirvió para hacer balance de las actividades desarrolladas durante los últimos doce meses y fijar el plan de acción de la entidad para el periodo comprendido entre julio de 2026 y julio de 2027.

La creación de Los alevines de la Academia persigue dar oportunidades a adolescentes interesados en la gastronomía y acercarlos al conocimiento de la cocina tradicional y los productos de Ibiza y Formentera. Entre las actividades previstas para ello, figuran catas de aceite de oliva virgen extra, clases con cocineros de la isla y encuentros para conocer los productos que se cultivan y elaboran en las Pitiusas.

El interés de los jóvenes

El presidente de la Academia de Gastronomía de Ibiza y Formentera, Pedro Matutes Mestre, explica que la iniciativa responde al interés mostrado por numerosos jóvenes. "Son numerosos los jóvenes, chicos y chicas, que se nos han acercado para preguntarnos si podían sumarse a la Academia o a los Amigos de la Academia", reitera Matutes, quien considera necesario ofrecerles un espacio propio adaptado a su edad.

El presidente destaca además la importancia de fomentar el relevo generacional. "La gastronomía pitiusa va a necesitar un relevo, tanto en los restaurantes como en las cocinas y también en la Academia", afirma.

La gastronomía de Ibiza viajará a Bruselas

Otro de los proyectos previstos será la promoción exterior de la cocina de Ibiza y Formentera. Tras la experiencia desarrollada en Atenas en colaboración con la Real Academia de Gastronomía de España y la Embajada de España, la entidad prepara ahora una acción gastronómica en Bruselas. La iniciativa contará con la colaboración de la Academia Gastronómica Belga y de la Fundación Carlos de Amberes, institución con más de cuatro siglos de historia. La Academia prevé desplazarse a la capital belga acompañada por cocineros de las islas para divulgar el recetario tradicional y el producto local.

La acción toma como referencia las jornadas celebradas anteriormente en Atenas, que incluyeron una presentación de cocina ibicenca en el hotel King George y un acto en la Embajada de España dirigido a periodistas, creadores de contenido gastronómico y cocineros locales. En aquella ocasión participaron los chefs ibicencos José Miguel Bonet y Alberto Pacheco, con la colaboración del Consell de Ibiza.

"Queremos hacer una nueva acción en Bruselas y llevar la riqueza de nuestra gastronomía, de nuestro recetario y de nuestro producto más allá de nuestras fronteras", indica Matutes. La asamblea ha acordado asimismo celebrar en marzo de 2027 un hermanamiento con la Academia de Gastronomía de Madrid.

El encuentro está previsto en Forbes House y tendrá como protagonistas las cocinas madrileña y pitiusa, los productos locales de ambos territorios y el trabajo de algunos de sus cocineros.

Pepita Costa, nueva académica nata

Los integrantes de la institución aprobaron también por unanimidad el nombramiento de Pepita Costa, directora de la Escuela de Hostelería de las Islas Baleares en Ibiza, como académica nata, en reconocimiento a su trayectoria y a su contribución a la profesionalización y especialización de la gastronomía de la isla.

Matutes destaca la importancia de la Escuela de Hostelería en un territorio en el que el turismo constituye una de las principales actividades económicas. Según el presidente de la Academia, el centro ha contribuido a "profesionalizar el sector, formar trabajadores especializados, investigar sobre la gastronomía local y preservar el recetario de las islas".

Costa se suma así a los académicos natos institucionales, entre los que se encuentran los presidentes de los consells de Ibiza y Formentera y los cinco alcaldes de la isla de Ibiza.

La asamblea anual se celebró en el restaurante Beachouse y contó con la presencia de Pedro Matutes, Daniel de Busturia, Antonio Martínez Beneyto, María José Amengual, Juanan Martínez, Carmen Matutes, Juan Lladó, Juan Suárez, Eduardo Montes, Montse Klein, Carles Sans, Luna Lucarini, Andrés Rodríguez, Óscar López y Armando González Orejas. Al almuerzo posterior asistieron también integrantes de los Amigos de la Academia de Ibiza y Formentera.

Fundada en 2017, la Academia de Gastronomía de Ibiza y Formentera cuenta actualmente con 24 académicos fundadores, a la espera de la incorporación de Fernando Ramos como miembro número 25, además de doce Amigos de la Academia y siete académicos natos institucionales, a los que se incorporará próximamente Pepita Costa.