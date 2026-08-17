Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Macrofiesta egipciaMercat NouMigración en FormenteraHostelería en Ibiza
instagramlinkedin

Deporte

Ibiza también tiene sus Juegos Olímpicos: un centenar de pequeños atletas compiten en Sant Josep

La jornada reunió a niños de las escuelas de verano y entidades deportivas del municipio en actividades de fútbol, baloncesto y gimnasia rítmica

Los pequeños participantes de las Miniolimpiadas de Sant Josep posan en el campo de fútbol durante la jornada deportiva.

Los pequeños participantes de las Miniolimpiadas de Sant Josep posan en el campo de fútbol durante la jornada deportiva. / Ayuntamiento de Sant Josep

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google
Alejandra Larrazábal

Alejandra Larrazábal

Ibiza

El campo de fútbol de Sant Josep acogió este lunes las primeras Miniolimpiadas de verano, una jornada deportiva en la que participaron cerca de un centenar de niños y niñas de las escuelas de verano de l’Urgell, Can Raspalls y ses Planes, así como de la Escola de Futbol Sant Josep y del Club Esportiu Hema.

Niños se preparan para competir en las Miniolimpiadas.

Niños se preparan para competir en las Miniolimpiadas. / Ayuntamiento de Sant Josep

Una mañana para expresarse y conocerse mejor

A lo largo de la mañana, los participantes tomaron parte en diferentes actividades y partidos de fútbol y baloncesto, además de pruebas de gimnasia rítmica. La iniciativa combinó deporte y convivencia y permitió a los menores conocerse y compartir una experiencia diferente durante sus vacaciones estivales.

El concejal de Juventud y Deportes de Sant Josep, Xicu Ribas, destacó que «el verano es también un buen momento para descubrir nuevos deportes, hacer amistades y disfrutar de actividades diferentes». Ribas puso asimismo en valor la importancia de fomentar desde edades tempranas los hábitos de vida saludable y la práctica deportiva.

Una foto de familia para cerrar las primeras Miniolimpiadas de verano de Sant Josep.

Una foto de familia para cerrar las primeras Miniolimpiadas de verano de Sant Josep. / Ayuntamiento de Sant Josep

Escuelas de verano

Las Miniolimpiadas forman parte de la programación organizada por las escuelas de verano del municipio durante los meses de julio y agosto, que incluye propuestas lúdicas, educativas y deportivas.

Entre las actividades previstas a lo largo del verano figuran iniciativas como ‘Socorrista por un día’ o el concurso ‘Sant Josep en sap’, además de jornadas en la playa y la piscina, excursiones, visitas a granjas y parques acuáticos, acampadas, sesiones de cine y actividades de disfraces.

Noticias relacionadas y más

El programa busca que los niños y niñas puedan aprender, divertirse y relacionarse con otros menores del municipio durante las vacaciones escolares.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. EN DIRECTO | Sigue en directo el eclipse de sol en Ibiza
  2. Multan con sólo 300 euros a un propietario por cambiar la cerradura para echar a su inquilino en Ibiza
  3. Los cortes de tráfico en Ibiza por el eclipse comenzarán a las 12 del mediodía: guía de todas las restricciones de tráfico
  4. La Audiencia Nacional mantiene en prisión al activista multimillonario detenido en Ibiza por 'elevado riesgo de fuga
  5. Absuelven al exdueño de la discoteca de Ibiza Privilege, acusado de intentar engañar a Matutes
  6. Fiestas en Ibiza: El lago artificial de la gran fiesta egipcia de sa Pedrera requirió al menos 170 toneladas de agua
  7. Es una vergüenza para los que tenemos barco. Esto debe estar gobernado por palurdos y paletos': la surrealista y vergonzante queja de una turista en Ibiza
  8. La Aemet avisa de tormentas intensas en Baleares, pero Ibiza queda de momento sin alertas

Ibiza también tiene sus Juegos Olímpicos: un centenar de pequeños atletas compiten en Sant Josep

Ibiza también tiene sus Juegos Olímpicos: un centenar de pequeños atletas compiten en Sant Josep

Un apagón afecta a 800 clientes entre viviendas y negocios en Sant Antoni

Un apagón afecta a 800 clientes entre viviendas y negocios en Sant Antoni

Todas las claves de la gran fiesta privada que ha levantado la indignación en Ibiza

"Mantener nuestro paisaje es proteger el territorio": Ibiza abre las ayudas al campo de 2026

"Mantener nuestro paisaje es proteger el territorio": Ibiza abre las ayudas al campo de 2026

Una niña de dos años, en estado grave tras ser rescatada inconsciente de la piscina de un hotel en cala Tarida

Una niña de dos años, en estado grave tras ser rescatada inconsciente de la piscina de un hotel en cala Tarida

Vila convoca 17 plazas fijas para la Policía Local: la mayor oferta de su historia

Vila convoca 17 plazas fijas para la Policía Local: la mayor oferta de su historia

Pide que le anulen una orden de alejamiento tras mandar 289 mensajes amenazantes a su expareja en Ibiza

Pide que le anulen una orden de alejamiento tras mandar 289 mensajes amenazantes a su expareja en Ibiza

Nace la cantera gastronómica de los futuros chefs de Ibiza y Formentera

Nace la cantera gastronómica de los futuros chefs de Ibiza y Formentera
Tracking Pixel Contents