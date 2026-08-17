Ibiza también tiene sus Juegos Olímpicos: un centenar de pequeños atletas compiten en Sant Josep

El campo de fútbol de Sant Josep acogió este lunes las primeras Miniolimpiadas de verano, una jornada deportiva en la que participaron cerca de un centenar de niños y niñas de las escuelas de verano de l’Urgell, Can Raspalls y ses Planes, así como de la Escola de Futbol Sant Josep y del Club Esportiu Hema.

Niños se preparan para competir en las Miniolimpiadas. / Ayuntamiento de Sant Josep

Una mañana para expresarse y conocerse mejor

A lo largo de la mañana, los participantes tomaron parte en diferentes actividades y partidos de fútbol y baloncesto, además de pruebas de gimnasia rítmica. La iniciativa combinó deporte y convivencia y permitió a los menores conocerse y compartir una experiencia diferente durante sus vacaciones estivales.

El concejal de Juventud y Deportes de Sant Josep, Xicu Ribas, destacó que «el verano es también un buen momento para descubrir nuevos deportes, hacer amistades y disfrutar de actividades diferentes». Ribas puso asimismo en valor la importancia de fomentar desde edades tempranas los hábitos de vida saludable y la práctica deportiva.

Una foto de familia para cerrar las primeras Miniolimpiadas de verano de Sant Josep. / Ayuntamiento de Sant Josep

Escuelas de verano

Las Miniolimpiadas forman parte de la programación organizada por las escuelas de verano del municipio durante los meses de julio y agosto, que incluye propuestas lúdicas, educativas y deportivas.

Entre las actividades previstas a lo largo del verano figuran iniciativas como ‘Socorrista por un día’ o el concurso ‘Sant Josep en sap’, además de jornadas en la playa y la piscina, excursiones, visitas a granjas y parques acuáticos, acampadas, sesiones de cine y actividades de disfraces.

El programa busca que los niños y niñas puedan aprender, divertirse y relacionarse con otros menores del municipio durante las vacaciones escolares.