Deporte
Ibiza también tiene sus Juegos Olímpicos: un centenar de pequeños atletas compiten en Sant Josep
La jornada reunió a niños de las escuelas de verano y entidades deportivas del municipio en actividades de fútbol, baloncesto y gimnasia rítmica
El campo de fútbol de Sant Josep acogió este lunes las primeras Miniolimpiadas de verano, una jornada deportiva en la que participaron cerca de un centenar de niños y niñas de las escuelas de verano de l’Urgell, Can Raspalls y ses Planes, así como de la Escola de Futbol Sant Josep y del Club Esportiu Hema.
Una mañana para expresarse y conocerse mejor
A lo largo de la mañana, los participantes tomaron parte en diferentes actividades y partidos de fútbol y baloncesto, además de pruebas de gimnasia rítmica. La iniciativa combinó deporte y convivencia y permitió a los menores conocerse y compartir una experiencia diferente durante sus vacaciones estivales.
El concejal de Juventud y Deportes de Sant Josep, Xicu Ribas, destacó que «el verano es también un buen momento para descubrir nuevos deportes, hacer amistades y disfrutar de actividades diferentes». Ribas puso asimismo en valor la importancia de fomentar desde edades tempranas los hábitos de vida saludable y la práctica deportiva.
Escuelas de verano
Las Miniolimpiadas forman parte de la programación organizada por las escuelas de verano del municipio durante los meses de julio y agosto, que incluye propuestas lúdicas, educativas y deportivas.
Entre las actividades previstas a lo largo del verano figuran iniciativas como ‘Socorrista por un día’ o el concurso ‘Sant Josep en sap’, además de jornadas en la playa y la piscina, excursiones, visitas a granjas y parques acuáticos, acampadas, sesiones de cine y actividades de disfraces.
El programa busca que los niños y niñas puedan aprender, divertirse y relacionarse con otros menores del municipio durante las vacaciones escolares.
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