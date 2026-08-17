El PSOE acusa al Ayuntamiento de Ibiza de meter la pata en el proyecto del Mercat Nou y retrasarlo un mes

El Grupo Municipal Socialista del Ayuntamiento de Ibiza critica este lunes que el Consistorio haya tenido que volver a someter a exposición pública el anteproyecto del nuevo Mercat Nou y su aparcamiento después de que, según sostiene el PSOE, en la primera publicación no se incluyera la memoria del proyecto.

Los socialistas consideran que esta omisión obliga a reiniciar el periodo de exposición pública y, por tanto, retrasa al menos un mes la tramitación y el plazo para que los ciudadanos puedan presentar alegaciones. Para el PSOE, lo ocurrido pone en cuestión "el rigor y la transparencia" con los que el equipo de gobierno de Rafael Triguero está gestionando una actuación cuyo presupuesto asciende a 31 millones de euros.

El grupo de la oposición reclama al alcalde "responsabilidades políticas" por lo sucedido y pide que explique públicamente cómo pudo quedar fuera de la exposición pública un documento que considera esencial dentro del anteproyecto.

Vecinos y residentes "reclaman más información"

Según el PSOE, la repetición del procedimiento supone "un mes perdido" y aumenta las dudas sobre la gestión de un proyecto que ya ha generado discrepancias entre parte de los vecinos. Los socialistas recuerdan que existe oposición al traslado del mercado y que grupos de vecinos y residentes han reclamado más información sobre las decisiones técnicas y económicas relacionadas con la actuación.

El proyecto contempla trasladar el Mercat Nou desde su actual ubicación hasta el entorno del parque de la Paz. El PSOE se opone a esta opción y defiende la reforma del edificio actual y su mantenimiento en el mismo emplazamiento. El grupo municipal ya votó en contra de la aprobación inicial del anteproyecto en el pleno celebrado el pasado 25 de junio.

A juicio de los socialistas, el error detectado refuerza sus críticas a la forma en que se está tramitando la iniciativa. "Un proyecto tan importante no se puede sacar adelante a toda prisa ni con documentación incompleta", sostiene el grupo municipal.

Riesgo arqueológico y oposición vecinal

El PSOE también vuelve a poner el foco en el posible impacto arqueológico de las obras. Según señala, la documentación ambiental incorporada al expediente advierte de un riesgo arqueológico calificado como "irreversible" en la zona prevista para la construcción del nuevo equipamiento.

A ello suma la creación de una plataforma vecinal contraria al traslado del mercado. Los socialistas reclaman que tanto los informes técnicos como las alegaciones que se presenten durante el nuevo periodo de exposición pública sean analizados "con toda la seriedad" y no "tratados como un mero trámite administrativo".

El Grupo Municipal Socialista sostiene que "un proyecto de esta envergadura y con capacidad para transformar el centro de Vila" requiere un procedimiento "claro, riguroso y transparente". En este sentido, considera que la repetición de los plazos genera más incertidumbre entre comerciantes y residentes y cuestiona la capacidad del equipo de gobierno para gestionar esta ambiciosa actuación.

Por este motivo, el PSOE insiste en reclamar explicaciones públicas al alcalde RafaelTriguero sobre las circunstancias que provocaron la omisión de la memoria y sobre las consecuencias que tendrá para el calendario del proyecto.