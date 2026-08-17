'Noches de Ibiza' acusa a Sant Antoni de favorecer las macrofiestas frente a los negocios locales

La Asociación Empresarial de Ocio Nocturno Noches de Ibiza (AEON) acusa al Ayuntamiento de Sant Antoni de generar una situación de "competencia desleal" al permitir la celebración de macrofiestas y grandes festivales privados en espacios públicos y entornos naturales del municipio. La entidad sostiene que esta situación "perjudica a los empresarios locales que mantienen su actividad durante todo el año y cumplen con sus obligaciones fiscales y administrativas".

La patronal critica que los establecimientos permanentes tengan que asumir impuestos, licencias, limitaciones de horarios y aforos, además de cumplir las normas sobre contaminación acústica, "mientras se habilitan espacios públicos para acontecimientos privados que, según denuncia, compiten por el mismo público".

AEON eleva el tono de sus críticas y acusa al equipo de gobierno de estar convirtiendo Sant Antoni en un "ayuntamiento discoteca". La asociación pone como ejemplos de esta política el Ibiza Global Festival, celebrado durante tres días en la playa de s’Arenal, y el Feels Like Eclipse Festival, organizado en el mismo enclave con motivo del eclipse y con entrada de pago para los asistentes.

El ruido altera las mediciones anuales de la Zona de Protección Acústica Especial

Uno de los principales reproches de la asociación se centra precisamente en las fiestas celebradas en s’Arenal. AEON sostiene que el ruido generado por estos eventos altera las mediciones anuales de la Zona de Protección Acústica Especial (ZPAE) de Sant Antoni y perjudica a los empresarios del West End, sometidos a restricciones específicas de horarios y niveles sonoros.

La entidad también cuestiona la utilización de otros espacios para fiestas privadas, como la cantera de sa Pedrera, donde se celebró un evento ambientado en el antiguo Egipto que incluyó un lago artificial y que, según AEON, supuso el "desperdicio de toneladas de agua". La asociación considera especialmente preocupante el uso lucrativo de entornos naturales por el posible impacto sobre el territorio.

Ante esta situación, reclaman al Ayuntamiento que "explique los criterios utilizados para autorizar estos macroeventos, las contraprestaciones económicas por el uso de espacios públicos, los límites de aforo y horarios establecidos y los controles e inspecciones realizados durante su celebración".

La patronal insiste en que no cuestiona las actividades culturales o musicales vinculadas a las fiestas tradicionales, sino la utilización de espacios públicos y naturales para negocios privados que, a su juicio, "cuentan con una posición ventajosa frente a los establecimientos que soportan cargas fiscales y regulatorias durante todo el año".

AEON pide además al Consell de Ibiza y al Govern balear que "frenen la proliferación de macrofiestas privadas en la isla" y reclama una regulación más estricta para playas y entornos naturales. Entre sus demandas, figura también la modificación de la Ley Turística de 2012.

"No pedimos privilegios", concluye la asociación, que reclama que todos los operadores puedan competir "con las mismas reglas" y que las administraciones antepongan el interés general al negocio privado.