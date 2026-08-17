El tiempo en Ibiza y Formentera: arranca la semana en alerta amarilla por calor y con lluvias al final

Ibiza y Formentera arrancan la semana con aviso amarillo por altas temperaturas. La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) mantiene activada este lunes, 17 de agosto, una alerta hasta las 18.59 horas, con máximas que pueden alcanzar los 36 grados en el interior y oeste de Ibiza. El aviso es de peligro bajo y la probabilidad de alcanzar esta tempertura se sitúa entre el 40% y el 70%.

Según la previsión de la Aemet, este lunes predominará el tiempo estable, con cielos poco nubosos o despejados y sin probabilidad de precipitación. Las temperaturas oscilarán entre los 24 grados de mínima y los 33 de máxima, aunque en las zonas afectadas por el aviso podrán alcanzarse valores más altos. El viento soplará flojo del sureste y el índice ultravioleta máximo será de 8.

El martes continuará el ambiente veraniego, sin lluvias y con cielos despejados. Las temperaturas se mantendrán entre los 24 y los 33 grados, con viento flojo de componente sur y sureste durante buena parte de la jornada.

El miércoles seguirá la estabilidad, con una probabilidad de precipitación del 0% y temperaturas entre los 26 grados de mínima y los 32 de máxima. El viento soplará del suroeste, con rachas de unos 15 kilómetros por hora.

Cambio de tiempo

El cambio de tiempo llegará a partir del jueves. La Aemet prevé un aumento de la nubosidad y de la probabilidad de precipitaciones, que subirá al 35% durante la primera mitad del día y al 45% por la tarde. La jornada podría dejar chubascos o tormentas, aunque las temperaturas seguirán altas, con valores entre los 25 y los 34 grados. El viento del suroeste podrá alcanzar los 25 kilómetros por hora.

El viernes se mantendrá la posibilidad de lluvia, que bajará hasta el 25%, y las temperaturas bajarán ligeramente, con mínimas de 24 grados y máximas de 32. El viento continuará soplando del suroeste.

De cara al fin de semana, la Aemet mantiene la inestabilidad. El sábado la probabilidad de precipitación será del 40%, con temperaturas entre los 24 y los 32 grados. El domingo será, según el gráfico, el día con más opciones de lluvia, con una probabilidad del 70% y temperaturas entre los 23 y los 31 grados.