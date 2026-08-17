Energía
Un apagón afecta a 800 clientes entre viviendas y negocios en Sant Antoni
La incidencia se concentra en Cala Salada, Punta Galera y Cala Gracioneta
Cuatro equipos trabajan sobre el terreno para reparar la incidencia y reducir al mínimo la afectación a los abonados
Una avería eléctrica registrada este lunes por la mañana en Ibiza ha llegado a afectar a 799 abonados, según ha informado Endesa. La incidencia se concentra principalmente en las zonas de Cala Salada, Punta Galera y Cala Gracioneta, donde los técnicos trabajan para restablecer por completo el suministro.
La cifra de 799 abonados hace referencia a clientes o puntos de suministro, por lo que entre los afectados puede haber tanto viviendas particulares como restaurantes, comercios y otros establecimientos. No equivale, por tanto, necesariamente al mismo número de personas afectadas.
La compañía ha movilizado cuatro equipos para hacer frente a la incidencia. Dos de ellos trabajan directamente sobre el terreno en la reparación de la avería, mientras que otros dos realizan maniobras en la red eléctrica con el objetivo de reducir al mínimo el número de abonados que permanecen sin luz.
Maniobras necesarias para alimentar la red
Estas actuaciones han provocado también cortes puntuales de pocos minutos en otras zonas que no están directamente afectadas por la avería. Según han explicado desde la compañía, estas interrupciones se producen durante las maniobras necesarias para alimentar determinados puntos de la red por vías alternativas mientras avanzan las reparaciones.
El objetivo, según las mismas fuentes, es conseguir que el menor número posible de clientes permanezca sin suministro eléctrico mientras los técnicos solucionan la incidencia principal.
En total, 799 abonados se han podido ver afectados en algún momento a lo largo de la mañana. La duración de los cortes ha sido diferente según la zona: en algunos puntos las interrupciones han durado apenas unos minutos gracias a las maniobras realizadas por las brigadas, mientras que en las áreas directamente afectadas continúan los trabajos de reposición.
La previsión trasladada por los técnicos es que sean necesarias alrededor de dos horas para completar todos los trabajos y normalizar el suministro.
La compañía mantiene desplegados los cuatro equipos hasta que la avería quede completamente solucionada y el servicio eléctrico vuelva a funcionar con normalidad en todas las zonas afectadas.
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