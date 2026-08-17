"No es sostenible ni compatible con el Plan Hidrológico": Mar i Cicle de l’Aigua, sobre el uso de agua en el lago artificial de la fiesta privada de Can Coix

La consellería de Mar i Cicle de l’Aigua del Govern balear considera "no sostenible" el uso de agua para crear el lago artificial instalado durante la fiesta privada celebrada en sa Pedrera, en Sant Antoni, y sostiene que este tipo de consumo no es compatible con el Plan Hidrológico de les Illes Balears. El departamento autonómico considera, además, que debería acreditarse tanto de dónde procedía el agua como cuál fue su destino una vez terminada la celebración. "Este uso no se considera sostenible y, en cualquier caso, debería justificarse la procedencia y el destino posterior del agua utilizada", señala el Govern, que añade que "este uso ornamental no encaja en ninguno de los usos previstos dentro del ámbito urbano y que no existe ningún uso ornamental fuera de zonas urbanas".

La respuesta llega después de la polémica generada por el lago artificial instalado como parte de la escenografía de la fiesta. Según los cálculos de este diario, por sus dimensiones habría necesitado alrededor de 170 toneladas de agua para llenarse, mientras que la empresa organizadora, Van Wyck, sostiene que empleó menos de 60 metros cúbicos. A día de hoy, sin embargo, la Dirección General de Recursos Hídricos asegura que "no tiene constancia acreditada de cuál fue la procedencia concreta del agua utilizada durante el evento".

Las desaladoras "no" se amplían para fomentar estos consumos

En este sentido, este departamento descarta que la ampliación de la capacidad de las desaladoras de Ibiza deba servir para atender consumos vinculados a fiestas privadas, piscinas hoteleras u otros usos recreativos. "Las desaladoras se dimensionan y amplían para garantizar el abastecimiento de la población y dar seguridad al sistema hídrico de las islas, no para fomentar consumos que no tienen cabida dentro del Plan Hidrológico de las Illes Balears", sostiene Mar i Cicle de l’Aigua.

La consellería, además, recuerda que está realizando importantes inversiones para reforzar las infraestructuras hidráulicas de Ibiza con el objetivo de garantizar el suministro a residentes, visitantes y a la actividad económica. No obstante, insiste en que el incremento de infraestructuras debe ir acompañado del cumplimiento de los usos autorizados y de políticas de ahorro. "Más infraestructuras, respeto a los usos autorizados y más ahorro deben ir siempre de la mano", sostiene.

Asimismo, Recursos Hídricos precisa que "no existe ningún uso de agua potable autorizado para fines ornamentales en suelo rústico". En el caso de los usos recreativos, explica que únicamente estarían relacionados con piscinas y que el agua de estas debe tener la consideración de potable. En caso de aquellos usos en los que no sea necesario emplear agua potable y resulte posible recurrir a agua regenerada, el Govern defiende que "esta debería ser la procedencia elegida, siempre que se disponga de las correspondientes autorizaciones".

"No son compatibles" con el Plan Hidrológico

La posición de la Conselleria va más allá de limitar este tipo de consumos únicamente en momentos de sequía o de especial presión sobre los recursos hídricos. Mar i Cicle de l’Aigua sostiene que la "incompatibilidad no depende de la disponibilidad de agua en cada momento, sino del propio uso que se hace de ella". "Estos usos del agua no son compatibles con nuestro Plan Hidrológico en ningún escenario de disponibilidad de los recursos hídricos", afirman. De esta forma, este departamento sitúa el foco no tanto en la "cantidad de agua disponible", sino en que este tipo de consumo no está contemplado entre los usos admitidos por la planificación hidrológica de Baleares.