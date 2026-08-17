"La fiesta de sa Pedrera ha sido un despropósito y un insulto contra los vecinos": el PSOE arremete contra el PP y pide dimisiones por la celebración de la fiesta egipcia en Sant Antoni

"Esta fiesta representa todo lo que está siendo la gestión y el modelo del Partido Popular en Ibiza. Un desastre": sentencia Elena López, portavoz del PSOE en el Consell de Ibiza, en una rueda de prensa este lunes con respecto a la polémica fiesta privada de temática egipcia celebrada en un espacio municipal cedido por el Ayuntamiento de Sant Antoni durante tres semanas por 199 euros, en la que se emplearon al menos 170 toneladas de agua para crear un lago artificial en un momento de prealerta por sequía. El PSOE denunciará estos hechos ante varios organismos del Govern balear y además pide la dimisión de Neus Mateu, primera teniente alcalde del Ayuntamiento de Sant Antoni, y en caso de no dar explicaciones adecuadas, de todo el equipo de gobierno de Sant Antoni. En la rueda de prensa han participado también Pilar Costa, diputada del Parlament de las Islas Baleares, y Pep Marí 'Marge', de la Agrupación Socialista de Sant Antoni.

Los socialistas denunciarán las fiestas de sa Pedrera y s'Arenal ante las direcciones generales de Costas, Industria y Recursos Hídricos y la conselleria de Medio Ambiente.

"No solo se ha privatizado un espacio público y natural y se ha permitido todo lo que hemos visto hasta ahora, sino que además nos sorprende cómo se está gestionando la información a posteriori", afirma López, sobre la fiesta de sa Pedrera: "Cuando ya hemos sabido del uso de este espacio y de la fiesta, una vez más dirigida al turismo de lujo vinculado al modelo del Partido Popular, además nos enteramos de que han tenido el descaro de poner un lago con cientos de toneladas de agua para el uso de muy pocos".

La portavoz comenta que primero "nos intentó convencer de que todo lo aceptaron por la beneficiencia, porque iban a dar una cantidad de dinero a ayudas sociales", y que hoy se enteran de que el PP quiere "trasladar la responsabilidad" al promotor y que "quieren hacer ver" que ellos no sabían que este lago existía. "No sabemos qué es más grave de todo esto", declara.

"Si quieren hacernos pensar que tenían esta ignorancia, significa que no llevan el control que deberían tener como Administración", sigue López, que señala la posibilidad de que estén intentando salir de la situación "tan vergonzosa y tan desagradable" que representa, según sus palabras, la "vergüenza" que el modelo económico y turístico del PP "ha traído a nuestra isla en, por ejemplo, los ocho años de Vicent Marí".

Lamenta que desde el Consell han hecho un análisis y han dicho que saben lo que está pasando y lo que harán, pero que "lo que no nos pueden hacer creer es que harán, porque en ocho años no han hecho, por tanto, no harán, sino lo contrario": "Nos demuestran día tras día que lo que dicen son solo anuncios y no realidades, porque si no, el propio Vicent Marí habría parado este despropósito", asegura López.

La portavoz del PSOE pide que no les engañen más y que no engañen más a la población: "Que no nos quieran hacer ver que quieren proteger la isla porque todos sus actos, tanto de Vicent Marí como de Marcos Serra y en general del PP, van de disparate, lujo, saturación, masificación y destrucción del territorio. Esta fiesta lo deja clarísimo".

Pilar Costa comparte todos los puntos de López: "La fiesta ha sido un despropósito y un insulto a los vecinos y la ciudadanía de Sant Antoni, que ya había denunciado que esto se estaba preparando".

Critica que no se haya enseñado ningún expediente todavía, "que es bien fácil": "Los compañeros de Sant Antoni lo han pedido y han reiterado que se enseñe, porque una fiesta así necesita muchos permisos". Exigen responsabilidades porque, en sus palabras, "esto no puede quedar así".

Por eso, desde el Grupo Parlamentario Socialista tienen intención de presentar una serie de denuncias ante el Govern balear. La primera es ante Recursos Hídricos para que se abra un expediente y saber si se podía autorizar que "se pudiera malgastar 170 toneladas de agua para una fiesta privada en terrenos municipales" en una situación de prealerta por sequía decretada por el Govern. "¿Y qué ha pasado ahora con esta agua? Estamos esperando respuesta del Ayuntamiento, pero os podemos adelantar que se ha tirado. No se ha reutilizado ni depurado, pero bueno, tampoco sería excusa", recalca Costa.

El PSOE presentará también las "correspondientes" denuncias ante la conselleria de Medio Ambiente "por el peligro de incendio evidente que hay en la zona", del que los vecinos "alertaron", según Costa. "Afortunadamente no ha pasado nada, pero esto no quiere decir que se pueda permitir una actividad así en una zona con peligro de incendio", explica. Además, en la fiesta había bombonas de butano, generadores y maquinaria "que evidentemente agrava el peligro de incendio", subraya la diputada.

Pedirán también a la dirección general de Industria que informe sobre si tenía conocimiento o si ha dado algún permiso o autorización para que se pudiera sacar adelante la fiesta, "teniendo en cuenta que se ha hecho en terrenos municipales".

"Nos tratan desde el PP como si estuviéramos en el tercer mundo, como si aquí pudieran venir millonarios a hacer lo que les dé la gana, malgastar agua y poner en riesgo de incendio a los vecinos, todo por 199 euros", afirma Costa.

La última denuncia será ante la dirección general de Costas por la autorización que dio el Ayuntamiento a celebrar el 'Feels Like Eclipse Festival' justo el día del eclipse en la playa de s'Arenal, cuando estaba prevista la asistencia de miles de personas a la costa y el pueblo de Sant Antoni.

Marí, por su parte, califica a Marcos Serra como el responsable de todo lo que está pasando y se refiere a él como "el rey de la fiesta". Arremete duramente contra la gestión del municipio: "Sant Antoni solo piensa a lo grande para los ricos. No piensa en los ciudadanos, ni en la gente en general, ni siquiera en el turismo. Su turismo es de borrachera y ricos, pero la clase media y las familias quedan ya descartadas para siempre. Por tanto, anunciamos un fracaso absoluto de lo que es el turismo y la gestión turística de Sant Antoni".

No se queda ahí: según él, "hace ya tiempo" que los empresarios mandan en el Ayuntamiento, y menciona que Serra es una "marioneta" de estos empresarios.

"Los vecinos y las vecinas ya avisaron del peligro. Vieron subir el agua con camiones cisterna, cómo montaban estructuras enormes, los grupos electrógenos. Habían tráileres bloqueando accesos y carreteras en una zona cercana a una escuela de verano, la gente no se podía explicar cómo podía ser", señala Marí.

Por otro lado, critica la fiesta en s'Arenal, que fue "incluso más grave a nivel técnico y económico", según Marí: "En la otra había unas 350 personas. En la playa, llegado un momento pudo llegar a haber desde 7.000 hasta 10.000". También denuncia la falta de policías locales en el municipio el día del eclipse: "El día más importante en Sant Antoni en cantidad de gente, había cero policías. Según nos consta, la regidora encargada del tema estaba de fiesta. Por eso, hemos pedido su dimisión y la volvemos a pedir hoy", en referencia a Neus Mateu.

La de Mateu, sin embargo, no es la única dimisión que piden: "En el pleno del día 26 pediremos toda una batería de explicaciones, y si no nos las dan, a veces hay que ir a lo máximo. Si el alcalde es responsable, empezaremos a hablar de que tendrían que dimitir todos, o, en este caso, que el PP actúe y desautorice totalmente el gobierno de Sant Antoni", concluye Marí.