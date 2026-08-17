Infraestructuras educativas
Educación invirtió el curso pasado 292.861 euros en obras menores para centros de Ibiza y Formentera
Efe
La conselleria de Educación invirtió durante el curso 2025-2026 un total de 292.861 euros en obras menores para la mejora de infraestructuras educativas en varios colegios e institutos de Ibiza y Formentera.
En Ibiza se han acometido la reforma de los baños de educación infantil del colegio de Can Misses, la climatización de los talleres del instituto Xarc de Santa Eulària, la mejora y mantenimiento de las cubiertas de los edificios del gimnasio y de la FP de Cocina del centro Isidor Macabich y la sustitución del pavimento del gimnasio del instituto Santa Maria, detalla la conselleria en una nota.
Además ha sido ejecutada la renovación del alumbrado con tecnología LED en el centro Xarc, la mejora de la climatización en el Conservatorio Profesional de Música y Danza de Ibiza y Formentera Catalina Bufí y la implantación de aulas modulares en los institutos Sa Colomina e Isidor Macabich y en el centro de formación profesional Can Marines.
Las inversiones en Formentera
En Formentera, las inversiones se han concentrado principalmente en el instituto Marc Ferrer, con la sustitución de la cubierta de un aula modular, la renovación del equipo de climatización, y diversas intervenciones para instalar y dotar de conexiones eléctricas y de datos a las nuevas aulas modulares.
Se ha adecuado también la instalación eléctrica y de datos de un aula modular en el Conservatorio de Formentera y se han realizado trabajos para instalar de un nuevo equipo frigorífico en la cámara fría de la cocina del colegio Sant Ferran de ses Roques.
Estas actuaciones no incluyen las obras de mayor envergadura que se encuentran actualmente en ejecución como la construcción del CEIP Es Faralló, las ampliaciones del centro Sant Carles y del gimnasio del colegio Can Misses en Vila, así como la sustitución de lamas y carpinterías exteriores del colegio Balansat en Sant Joan.
En Formentera, la ampliación del instituto Marc Ferrer está en su fase final para entrar en funcionamiento en el inicio del curso 2026-2027.
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