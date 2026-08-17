En estado crítico una motorista tras chocar contra un coche en la autovía de Ibiza a Sant Antoni

Una motorista italiana de 47 años permanece ingresada en estado crítico en la UCI del Hospital Can Misses tras una colisión ocurrida entre un coche y una moto el domingo por la tarde en la autovía de Sant Antoni, según ha confirmado este lunes el Área de Salud de las Pitiusas.

El otro ocupante de la moto, también italiano, de 57 años, permanece ingresado en planta, estable dentro de la gravedad.

Ambos sufrieron politraumatismos graves en el accidente ocurrido en torno a las 19.30 horas en la rotonda situada en el kilómetro 6,8 de la carretera que conecta Ibiza y Sant Antoni.

Se trató de una colisión frontolateral entre la motocicleta y un turismo, cuyas circunstancias están siendo investigadas por la Guardia Civil, según han informado desde la Oficina Periférica de Comunicación (OPC) de la Comandancia de Baleares.