"Mantener nuestro paisaje es proteger el territorio": Ibiza abre las ayudas al campo de 2026

El Consell de Ibiza ha abierto el plazo para solicitar las ayudas de 2026 destinadas a la recuperación, el mantenimiento y la consolidación del entorno agrario y la agrodiversidad de la isla, dotadas con un presupuesto estimado de 1.121.688 euros y con una aportación del del Impuesto de Turismo Sostenible. La convocatoria permanecerá abierta hasta el próximo 2 de octubre y contempla subvenciones para labrar, sembrar, mantener frutales tradicionales, fomentar la ganadería extensiva y conservar caseres de abejas.

Se trata de la séptima convocatoria de un programa creado para compensar los sobrecostes que asumen las explotaciones extensivas de Ibiza y contribuir a conservar el paisaje agrario tradicional. Según explica el Consell, las ayudas también permiten recuperar tierras de cultivo, reducir el avance de la masa forestal, prevenir incendios y proteger la biodiversidad vinculada a la actividad agrícola y ganadera.

El presidente del Consell de Ibiza, Vicent Marí, ha destacado que "mantener nuestro paisaje no es solo una cuestión de identidad, sino también de protección del territorio, prevención de incendios y futuro para el sector primario". Marí ha remarcado que estas ayudas "reconocen el trabajo de los agricultores y ganaderos que mantienen las tierras activas y generan un beneficio que llega al conjunto de la isla".

Más de un millón de euros para cuidar el paisaje agrario de Ibiza / Consell de Ibiza

Las ayudas pueden ser solicitadas por las personas físicas o jurídicas titulares de explotaciones agrarias de Ibiza inscritas en el Registro Insular Agrario. Las actuaciones subvencionables son las realizadas entre el 1 de septiembre de 2025 y el 31 de agosto de 2026.

La convocatoria establece una ayuda de 54 euros por hectárea labrada y de 130 euros por hectárea sembrada. También subvenciona el mantenimiento de almendros, algarrobos, higueras y olivos de secano con importes de entre 27 y 225 euros por hectárea, según la especie y la densidad de plantación, así como la ganadería extensiva ovina, caprina, porcina y equina a partir de 84 euros por hectárea.

Las cuantías pueden aumentar en el caso de parcelas situadas en espacios protegidos, terrenos con riesgo de erosión o explotaciones ganaderas con razas autóctonas. El importe máximo es de 3.000 euros por titular y convocatoria, con un límite de 6.000 euros por persona beneficiaria durante los dos años del programa.

En 2025, la convocatoria llegó a 376 beneficiarios y concedió 744.911 euros. Las actuaciones permitieron labrar 2.994,90 hectáreas, sembrar 892,69 hectáreas, mantener 2.011 cabezas de ovino y caprino en pastoreo y subvencionar 1.665 caseres de abejas. El Consell considera que estos resultados confirman la consolidación de las ayudas.

La evolución desde 2020 muestra, según los datos del Consell, el crecimiento del programa. En el primer año recibieron la ayuda 191 personas, frente a las 376 de 2025, lo que supone un incremento del 96,86 %. La superficie labrada ha pasado de 1.447 a 2.994 hectáreas, un 106,94 % más, mientras que la superficie sembrada ha aumentado de 500,21 a 892,69 hectáreas, un 78,46 %. El número de cabezas de ovino y caprino mantenidas en pastoreo ha crecido un 71,44 %, desde las 1.173 de 2020 hasta las 2.011 de 2025. En el mismo periodo, el importe concedido ha pasado de 359.643 a 744.911 euros, más del doble.

La convocatoria presta una atención específica a la apicultura y a la producción de miel por el papel que el Consell atribuye a las abejas en la polinización y el mantenimiento de la agrobiodiversidad. En 2025 se subvencionaron 1.665 caseres, frente a las 960 de 2020, un incremento del 73,44 %. En 2026 se mantiene una ayuda de 300 euros por asentamiento, formado por un mínimo de cinco caseres inscritas en el Registre General d'Explotacions Ramaderes.

"La agricultura, la ganadería y la apicultura mantienen vivo el paisaje que identifica Ibiza. Con estas ayudas no solo damos apoyo al sector primario, sino que invertimos en la conservación del territorio y en una isla más preparada para el futuro", ha concluido Marí.

Las solicitudes y toda la documentación de la convocatoria están disponibles en la sede electrónica del Consell de Ibiza, en seu.conselldeivissa.es. Las personas interesadas también pueden dirigirse a la Sección de Agricultura del departamento de Promoción Turística, Medio Rural y Marino, llamando al 971 19 59 00, extensión 1306, o a través del correo electrónico paisatge@conselldeivissa.es.