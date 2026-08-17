Un camión cisterna queda atrapado en el gálibo de un aparcamiento en Ibiza

Un camión cisterna ha quedado enganchado este lunes por la mañana en la entrada del aparcamiento Es Pou Sant 2, situado junto a la sede de Diario de Ibiza, entre las calles Aubarca y des Putxet.

El incidente se produjo cuando el conductor intentó acceder al parking sin tener en cuenta las dimensiones del vehículo y este quedó atrapado en el gálibo de entrada al aparcamiento.

Un camión cisterna queda enganchado en la entrada de un aparcamiento de Ibiza / Rosa Mayans

La situación provocó el bloqueo del acceso durante al menos 15 minutos, hasta que finalmente el camión pudo ser retirado de la zona.

El incidente generó sorpresa entre quienes se encontraban en la zona a primera hora de la mañana, aunque no consta que se produjeran daños personales.