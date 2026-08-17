El Ayuntamiento de Ibiza defiende el traslado del Mercat Nou y la creación de un gran espacio verde

El Ayuntamiento de Ibiza ha iniciado un nuevo periodo de exposición pública del anteproyecto del futuro Mercat Nou para incluir la memoria técnica y solventar de esta manera un error en la documentación, ya que, como ha publicado Diario de Ibiza, no se incluía en el anteproyecto. El plazo será de un mes y el Consistorio informa de que ya ha recibido aportaciones de 30 particulares y colectivos, que plantean un total de 146 cuestiones, algunas de ellas "coincidentes o repetidas".

El proyecto del futuro mercado parte, según el Ayuntamiento, de la necesidad de "dar una solución definitiva a un edificio que arrastra años de deterioro" y cuyo coste de rehabilitación considera "desorbitado". El objetivo municipal es dotar a la ciudad de un equipamiento comercial "preparado para las próximas décadas".

La propuesta plantea construir el nuevo mercado en el espacio que actualmente ocupan las pistas deportivas y de tenis de Sa Bodega; parte de este solar se utiliza ahora como aparcamiento provisional para el Mercat Nou. El Ayuntamiento defiende que esta ubicación "responde a criterios de planificación urbana y permite mantener la actividad comercial del actual mercado", que permanecería abierto "mientras se ejecutan las obras del nuevo equipamiento".

De esta manera, los comerciantes podrán continuar con su actividad y la ciudadanía seguirá disponiendo del servicio sin tener que esperar años a la finalización de las obras ni depender durante todo ese periodo de una instalación provisional.

El Consistorio sostiene que un mercado provisional no sería una solución equivalente a un equipamiento permanente, ya que tendría que garantizar zonas de carga y descarga, cámaras, instalaciones, servicios, accesibilidad y toda la logística necesaria para el funcionamiento diario del mercado.

Dos millones de euros de gasto

Según el equipo de gobierno municipal, que preside el popular Rafael Triguero, la propuesta provisional que se había planteado tenía un coste aproximado de dos millones de euros, a los que habría que añadir los gastos de montaje y desmontaje, sin ofrecer unas prestaciones equivalentes a las de un mercado definitivo.

Por este motivo, el Consistorio apuesta por construir directamente la solución definitiva, tal como anunció el alcalde al inicio del mandato, y mantener la actividad actual hasta que el nuevo mercado esté acabado y preparado para entrar en funcionamiento.

El Ayuntamiento también remarca que la alternativa permitirá convertir el espacio del actual Mercat Nou en una gran zona verde, con una mayor pacificación del entorno. La propuesta contempla además una reorganización de los accesos rodados para reducir la convivencia entre el tráfico asociado a la logística del mercado y los futuros espacios verdes y peatonales.

Recreación del edificio para el Mercat Nou proyectado en el Parque de la Paz. / DI

El Consistorio insiste en que el emplazamiento del nuevo mercado no se ha planteado únicamente en función del edificio que se quiere construir, sino también teniendo en cuenta la transformación urbana que se puede lograr con la recuperación del espacio que actualmente ocupa el mercado.

El proyecto parte también de la situación actual del edificio del Mercat Nou. El Ayuntamiento afirma que el inmueble ha sufrido un deterioro importante después de años de necesidades de mantenimiento e inversión no ejecutadas durante mandatos anteriores.

La situación del aparcamiento es, según el Consistorio, especialmente significativa. Después de intentar mantener abierto el 'parking', el mal estado actual y el elevado coste de su rehabilitación obligan a su cierre definitivo.

El Ayuntamiento de Ibiza también transmite "un mensaje de tranquilidad ante las preocupaciones que puedan existir sobre los edificios del entorno y las posibles molestias derivadas de las obras". "Los estudios específicos sobre estructuras, cimentaciones, vibraciones, fases de obra, accesos, seguridad de edificios colindantes, ruido y otras posibles afecciones se desarrollarán con el grado de detalle correspondiente a cada fase del proyecto", según señala el Consistorio.

Los vecinos serán escuchados

El Ayuntamiento sostiene que estas cuestiones deben abordarse "desde el rigor técnico y con informes de profesionales competentes" y asegura que las preocupaciones de los vecinos serán escuchadas y estudiadas. El equipo de gobierno defiende que Ibiza necesita un Mercat Nou "moderno, accesible y funcional, pero también más espacio público, más zona verde y una mejor ordenación del entorno del centro".

Para el Consistorio, el futuro Mercat Nou supone una oportunidad "para resolver una necesidad existente y, al mismo tiempo, transformar el centro de la ciudad con un nuevo equipamiento comercial, más accesibilidad, más espacio público y más vida urbana".