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Los astros se contradicen

Los astros se contradicen | TONI ESCOBAR

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Redacción Ibiza

Hace poco, el día se hizo noche por unos instantes por el eclipse de Sol y la noche del sábado se hizo día durante unos minutos por los fuegos artificiales de ses Figueretes. Todo es posible en Ibiza, un lugar en el que hasta lo invariable puede tomarse un descanso de vez en cuando.

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Los astros se contradicen

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