Tarifas
El aparcamiento será la principal fuente de ingresos del nuevo mercado de Ibiza
El futuro parking tendrá 281 plazas, 161 de ellas en sistema de rotación
La reconversión del Mercat Nou proyectada por el Ayuntamiento de Ibiza depende, desde el punto de vista financiero, del aparcamiento subterráneo de tres plantas entre las calles Canarias y Balears. Según el estudio de viabilidad económica, los ingresos generados por el servicio de estacionamiento sumarán 89,14 millones de los 194,6 millones estimados por todo el Mercat Nou durante los 40 años de concesión. Esta cifra supone un peso económico del 45,8%, frente al 8,9% que representan las paradas de venta.
El área de estacionamiento se dividirá en 281 plazas, de las que 161 serán de rotación, mientras que 80 se destinan a residentes abonados y otras 40 se reservan para la gente que trabaje en las instalaciones del mercado. Para el usuario de rotación, se estima una tarifa en temporada alta de dos euros en la franja diurna y 1,5 euros en la nocturna. En temporada baja, los precios se reducen a 1,5 euros durante el día y 0,5 euros por la noche.
Los trabajadores de las instalaciones del mercado podrán acceder a bonos que les reducen la tarifa a un precio fijo de un euro la hora, mientras que para el abono mensual reservado a los residentes se ha fijado, inicialmente, 150 euros mensuales, tal y como se detalla en el estudio de viabilidad.
Además de las plazas convencionales de aparcamiento, el proyecto contempla que se instalen siete estaciones de carga para vehículos eléctricos. Por otra parte, la zona subterránea no se dedicará en su totalidad al estacionamiento de pago. En la primera planta del subsuelo se reservará un área para que los camiones y furgonetas lleven a cabo las tareas de carga y descarga de la mercancía para los negocios del mercado.
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