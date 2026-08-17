La almendra sigue bajo mínimos en Ibiza: de 17.500 a 500 kilos

La campaña de recogida de algarrobas y almendras en la Cooperativa Agrícola de Sant Antoni aún no ha comenzado, aunque las previsiones apuntan a unos resultados similares a los del año pasado. Según explica su gerente, Juan Antonio Prats, el volumen será «este año más o menos el mismo que el año pasado» por lo que respecta a las almendras, aunque estima que los algarrobos presentarán unos rendimientos superiores.

Siguiendo la tónica habitual, "la recogida empezará a partir del próximo 1 de septiembre". Aunque todavía quedan varias semanas para que la cooperativa comience a recibir el producto, Prats considera que "todo irá más o menos igual que en 2025". En aquella ocasión se recogieron 400 toneladas de algarrobas y 500 kilos de almendras y esta temporada estima que los agricultores presentarán entre 500 y 600 toneladas del primer producto y 500 kilos del segundo.

No obstante, varios productores locales ya se han puesto manos a la obra y han iniciado la cosecha, que este año se ha adelantado debido a las altas temperaturas. "Ha empezado antes que otros años a causa del enorme calor que hace en la isla y, en muchos casos, la cosecha ya estaba lista en la primera semana de agosto", explica.

Las cifras actuales, especialmente en el caso de las almendras, quedan muy lejos de las registradas años atrás. "Por ejemplo, en 2018 se recogieron 17.500 kilos de almendras; en 2020, 4.500 kilos; en 2022, 3.800 kilos y, en 2024, tan solo 203 kilos", recuerda Prats. Este último dato lo menciona con un profundo suspiro.

"Una subida prácticamente insignificante"

Aunque en 2025 la cantidad recogida más que duplicó la de 2024, hasta alcanzar los 500 kilos, el gerente resta importancia al incremento. "Es una subida prácticamente insignificante. Esto son solo entre 10 y 15 sacos más que nos llegan a la cooperativa", señala.

Prats tampoco se muestra excesivamente optimista ante un posible repunte de la producción a corto plazo. "Tenemos tres o cuatro nuevas plantaciones, pero, como de momento todavía no funcionan a pleno rendimiento, no podemos ver resultados, aunque tampoco es un incremento que suponga nada del otro mundo".

La evolución de la algarroba, en cambio, ha sido menos acusada. Según los datos de la Cooperativa Agrícola de Sant Antoni, en 2018 se recogieron 654 toneladas; en 2021, 1.300 toneladas; en 2022, 635 toneladas y, en 2024, 775 toneladas.

Al repasar las estadísticas de años anteriores, Prats reflexiona sobre los cambios que ha experimentado el campo ibicenco: "Antes la gente tenía muchos árboles en su casa y cultivaba, pero, con el paso del tiempo, muchos almendros y algarrobos se mueren por las sequías. La falta de agua hace que muchos mueran y cada vez hay menos personas que tienen este tipo de árboles en su casa. Ahora hay muy poquitos. Además, a muchos también les afecta la xylella [una bacteria que afecta a varias especies de árboles, especialmente a los almendros]".

La agricultura local y el problema de encontrar relevo generacional

A los efectos de la sequía se suma otro de los principales problemas que, a su juicio, explican este declive: las enormes dificultades para encontrar relevo generacional. "Mucha gente mayor ya está cansada y los jóvenes no están tan interesados en este oficio, ya que tienen sus empleos y no suelen estar ligados a la agricultura".

El campo de Ibiza pudo respirar algo más aliviado gracias a las lluvias torrenciales, prácticamente consecutivas, de las danas ‘Alice’ y ‘Ex Gabrielle’. En el caso de las explotaciones vinculadas a la cooperativa, Prats asegura que las precipitaciones resultaron beneficiosas. "El agua que fue a parar al campo a causa de las danas del año pasado fue algo bueno y no nos afectó para nada de manera negativa, ya que las lluvias siempre van bien y, gracias a Dios, no nos ocasionaron ningún daño, a diferencia de otras partes de la isla, donde, por desgracia, sí que provocaron daños materiales".

Precio del kilo de la algarroba y de la almendra

En cuanto a los precios, Prats tampoco prevé grandes variaciones respecto al año pasado. "La algarroba valdrá, más o menos, unos 40 céntimos por kilo y la almendra será un poco más cara y costará aproximadamente 90 céntimos". En el caso de la algarroba, se trata de una cantidad muy alejada de los 1,20 euros por kilo que llegó a alcanzar en Ibiza.

La escasa rentabilidad es, precisamente, otro de los factores que desincentivan el mantenimiento de estos cultivos. "Hay gente que se ha cansado de hacer este trabajo y cultivar, sudando, para que luego la algarroba se venda a 40 céntimos. Consideran que no vale la pena", lamenta Prats.

Ante este escenario de descenso de la producción y falta de relevo generacional, el Consell de Ibiza ha abierto este lunes, 17 de agosto, el plazo para solicitar las ayudas de 2026 destinadas a la recuperación, el mantenimiento y la consolidación del entorno agrario y la agrodiversidad de la isla, dotadas con 1.121.688 euros y con una aportación del Impuesto de Turismo Sostenible (ITS).