‘Tierra de Bes’ llevará al Molí d’en Simó la memoria fenicia de Ibiza

La lectura dramatizada 'Tierra de Bes' se representará el sábado 22 de agosto, a las 20 horas, en el Molí d’en Simó, en Sant Antoni, con entrada libre. La propuesta, impulsada por Produccions Aïllades, recupera el legado fenicio de Ibiza a través de un monólogo de tono solemne y evocador.

La obra traslada al público al siglo VIII a. C., cuando los navegantes fenicios comenzaron a expandirse desde la ciudad de Tiro hacia todo el Mediterráneo. A partir de esa travesía, 'Tierra de Bes' reconstruye la voz de quienes surcaron mares inciertos y tejieron lazos comerciales, culturales y espirituales entre pueblos lejanos.

La llegada a Ayboshim, la Ibiza fenicia, ocupa un lugar central en la narración. La isla aparece como un enclave estratégico por el valor de sus salinas, donde el mar y el sol producían un recurso indispensable para la conservación de alimentos, la salud de los marineros y el comercio a larga distancia. En la obra, la sal se presenta no solo como sustento material, sino también como símbolo de pureza, alianza y eternidad.

Junto a la sal, la lectura dramatizada introduce la fuerza espiritual de la denominada Tierra de Bes, un polvo sagrado que los marinos guardaban en pequeños saquitos de cuero como amuleto protector. Asociado al dios Bes, figura vinculada a la protección frente a los males, la danza y la alegría, este elemento simboliza la salvaguarda del alma ante los peligros del mar y de la vida errante.

Lenguaje inspirado en la tragedia clásica

La propuesta combina historia y mito, comercio y espiritualidad, con un lenguaje inspirado en la tragedia clásica. El texto conecta enclaves como Sidón, Biblos, Malta, Rodas, Leptis Magna, Cartago, Gadir o Malaca con el papel de Ibiza dentro de las antiguas rutas fenicias por el Mediterráneo.

La cuestión femenina también atraviesa la lectura de forma natural y ocupa un plano destacado dentro del relato. La obra incorpora así una mirada acorde con los nuevos tiempos y con una lectura igualitaria del género dramático, tradicionalmente asociado a espacios narrativos más masculinos.

Cartel del acto. / P.A.

'Tierra de Bes' está escrita y dirigida por Ramon Mayol y cuenta con la interpretación de Júlia Marí, actriz y profesional de las artes escénicas graduada en Arte Dramático por la Escuela Superior de Arte Dramático de Valencia y la Universidad de Coventry, en Inglaterra. Marí ha ampliado su formación en Madrid y en Escandinavia, donde ha trabajado junto a artistas como Per Spildra y Oleh Stefan. Con la compañía noruega Stella Polaris ha realizado giras por Noruega, Hungría y Serbia.

La música original de la lectura es obra de Marcela Friederichs, compuesta expresamente para esta propuesta. El montaje está inspirado en la novela histórica 'Amílcar. El gran navegante fenicio', de Juan Bonet Cardona, publicada por Melqart Editorial.

Con esta nueva pieza, Produccions Aïllades suma una nueva propuesta a sus monólogos históricos, línea en la que en los últimos años ha presentado títulos como 'La destral del corsari', 'Cristóbal Colón. El último viaje', 'La orilla soñada. Walter Benjamin en sa Punta des Molí', 'El poeta a Sant Miquel', 'Rafael Alberti en Ibiza' o 'Lo que Ibiza me inspiró', siempre bajo la dirección de Ramon Mayol.