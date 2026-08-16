El álbum
Tiempo de vendimia
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Uno de los trabajadores de las bodegas Can Maymó sonríe mientras muestra el racimo de uvas que acaba de cortar con las tijeras que lleva en la mano. Los gerentes de las empresas del sector consultados por Diario de Ibiza se muestran optimistas sobre las condiciones de la uva de este año debido a las lluvias del invierno pasado.
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