Sant Antoni dice que ignoraba que se fuera a crear un lago en la fiesta egipcia y lo critica: «Desacertado e innecesario»

El Ayuntamiento de Sant Antoni ha expresado su rechazo «de forma rotunda» a la decisión de la organización de la fiesta privada celebrada en la cantera de Can Coix de utilizar agua para crear un lago artificial con una finalidad ornamental y asegura que no tenía conocimiento previo de que se fuera a instalar ni de que se destinaría agua a este fin.

Sin embargo, el 9 de agosto, cuatro días antes de la fiesta, este diario avanzó que la espectacular escenografía diseñada por la organización incluía un lago. El Consistorio asegura ahora que «en la memoria descriptiva presentada por la organización no aparece ninguna mención expresa al lago artificial, ni se especifican sus dimensiones ni la cantidad de agua prevista para su creación».

Según manifestó este sábado por la noche la organización, el agua procedía de camiones cisterna y la cantidad empleada fue muy inferior a la publicada inicialmente. El Ayuntamiento indica que, al no haber sido informado previamente de esta actuación, no dispone de datos propios sobre el volumen exacto utilizado, su procedencia concreta o su destino posterior.

Este diario tuvo conocimiento de que la superficie del lago era de 850 metros cuadrados con una profundidad de 20 centímetros, lo que suponen 170 toneladas de agua. Una cantidad que la empresa organizadora reduce a 60 toneladas.

En cualquier caso, el Consistorio considera la decisión de emplear agua para un lago con una finalidad meramente ornamental «absolutamente desacertada, innecesaria y difícilmente justificable en una isla donde el agua es un recurso escaso y donde las administraciones llevamos años reclamando un uso responsable de la misma».

«Completamente prescindible»

El Ayuntamiento sostiene que el hecho de que el agua pudiera proceder de camiones cisterna o que la cantidad finalmente utilizada fuese inferior a la publicada «no cambia en absoluto» su valoración. «La cuestión no es únicamente cuánta agua se utilizó, sino la decisión de destinarla a un elemento ornamental completamente prescindible y hacerlo, además, sin que el Ayuntamiento tuviera conocimiento de ello», señala.

La actividad autorizada correspondía a un evento privado, puntual y de aforo reducido. El principal motivo que llevó al Ayuntamiento a autorizar excepcionalmente su celebración fue, según explica, su «marcado carácter solidario», ya que la organización se había comprometido a aportar 40.000 euros a Cáritas y 10.000 euros al Motoclub de Ibiza y Formentera.

El Consistorio afirma que Sant Antoni lleva años trabajando «precisamente en sentido contrario a este tipo de usos». Durante las dos últimas legislaturas, señala, se ha realizado un «importante esfuerzo inversor» para renovar la red municipal de abastecimiento, reducir las pérdidas y mejorar «de manera muy significativa» su rendimiento, hasta situar al municipio, según sostiene, entre los que presentan mejores resultados de Baleares.

Nueva Ordenanza de ahorro

Asimismo, el Ayuntamiento recuerda que tiene a punto la nueva Ordenanza de ahorro del agua, cuya aprobación está prevista antes de finalizar el año y que reforzará las políticas municipales de ahorro, eficiencia y uso responsable de este recurso. «Por tanto, consideramos que una actuación de estas características es contraria al mensaje de responsabilidad y concienciación que desde las administraciones debemos trasladar a ciudadanos y empresas», concluye.

La empresa Van Wyck, organizadora de la fiesta privada celebrada el pasado jueves en Can Coix, defendió posteriormente que el evento se desarrolló «sin ningún incidente». La empresa también rechazó una supervisión insuficiente por parte del Ayuntamiento, al que pidió que compartiera los detalles de la autorización para evitar «desinformación».