Premis Diario de Ibiza: homenaje a cuatro trayectorias que han marcado a las Pitiusas

Cuatro referentes incuestionables de la sociedad de Ibiza y Formentera recibirán su merecido reconocimiento en la tradicional entrega anual de los Premis Diario de Ibiza, que se celebrará el 1 de octubre en el Club Diario. Isidor Torres, Fita Ibicentro, Belén Alvite y Ressonadors recibirán la emblemática escultura del artista Pedro Hormigo en un acto que reúne cada año a representantes de todos los ámbitos de las Pitiusas, y que sirve para agradecer y dar visibilidad a la labor de personas, asociaciones, empresas y entidades que han destacado a lo largo de su trayectoria por su contribución a la sociedad.

Isidor Torres en la plaza de la Constitució de Sant Francesc en 2018. / C. CONVALIA

Isidor Torres, Premi a la Trajectòria de Servei Públic

La vida de Isidor Torres ha estado volcada en el servicio público, desde distintas facetas: la docencia, el activismo sociocultural y la política. El objetivo que ha guiado a este formenterense ha sido mejorar su isla natal, y que tuviera los servicios y la capacidad de autogestión que ya tenían las otras islas de Balears.

Torres ha sido maestro de Primaria y Secundaria en Formentera, impulsor de asociaciones de madres y padres y tiene una trayectoria destacada en el campo de la dinamización social y cultural: fue presidente de la Obra Social y Cultural de Formentera, fundador del Grup Folklòric Es Pastorells (1978), y formó parte del consejo de redacción y colaborador de la Enciclopèdia d’Eivissa i Formentera. Ha tenido una larga trayectoria política en distintas instituciones, en las que se caracterizó por su vocación de servicio: fue diputado en el Parlament balear, conseller del Consell Insular de Ibiza y Formentera, etapa en la que se declaró área natural de especial interés s’Estany des Peix y la punta de sa Pedrera. También fue senador, por Eivissa i Formentera al Senat, una candidatura apoyada por todos los partidos de izquierda. Encabezó la lista de la Coalició d’Organitzacions Progressistes (COP) en las elecciones locales de Formentera de 1999, con la que se convirtió en alcalde de Formentera en dos mandatos diferentes (1999-2003 y 2005-2007). Siempre fue un firme y activo defensor del territorio y de que Formentera tuviera sus propios órganos de gobierno y una autonomía equiparable a la de las demás islas, un largo proceso que se materializó con la creación del Consell Insular de Formentera en 2007.

Torres ha defendido los derechos de los formenterenses a tener los mismos servicios, por lo que cuando era senador presentó una proposición no de ley en la que solicitaba la construcción de un hospital en Formentera. También denunció y dio visibilidad al sufrimiento de los pacientes de diálisis (él, entre otros), que debían viajar a Ibiza para someterse al tratamiento, en unas condiciones penosas.

Además, ha publicado varios libros sobre Formentera. En 1996 le concedieron la Medalla d’Alfons X el Savi, como reconocimiento a su labor en el mundo educativo y pedagógico.

La directora del Cepca, Belén Alvite. / Toni Escobar

Belén Alvite, Premi a l’Acció Social

Pedagoga y directora del Centro de Prevención de Conductas Adictivas, dependiente del Consell Insular de Ibiza, desde hace más de 25 años. A lo largo de este tiempo, Alvite ha dirigido un equipo cuyo objetivo es trabajar en la prevención de las conductas adictivas y de riesgo entre niños y adolescentes, tanto en el ámbito educativo como en el familiar y el comunitario. Alvite se ha caracterizado siempre por una implicación personal que va mucho más allá de sus responsabilidades profesionales, con una cercanía tanto a los centros educativos como a las familias y a los propios niños y adolescentes que permite la ágil intervención ante la aparición de problemas que requieren reacciones rápidas. Los talleres del Cepca llegan a miles de estudiantes cada curso, y en ellos se trabajan los valores, especialmente la igualdad, el respeto y la tolerancia, así como la prevención y la detección de las adicciones, los riesgos de las nuevas tecnologías, las redes sociales, el acoso escolar, los trastornos de alimentación, la violencia de género, la homofobia, los abusos sexuales, la prevención sexual, el plano afectivo sexual, la pornografía, la xenofobia…

Alvite tiene una faceta divulgativa muy importante, ya que la sensibilización y concienciación social (y especialmente a las familias) acerca de problemas que afectan a los niños y los adolescentes es una de sus prioridades. Destaca su compromiso con la protección de la infancia y la adolescencia y la prevención, y su firme creencia en la importancia de la detección temprana de problemas antes de que se conviertan en mucho más graves. Alvite tiene una gran capacidad para trabajar en red y establecer vínculos de colaboración con personas procedentes de distintos ámbitos. Su labor a lo largo de estos más de 25 años la ha convertido en una profesional de referencia imprescindible en asuntos relacionados con la infancia y la adolescencia.

Omar Gisbert y Joan Barbé, impulsores del proyecto musical Ressonadors, en Diario de Ibiza en 2019. / J.A. RIERA

Ressonadors, Premi a la Promoció Cultural

Ressonadors es un proyecto musical inédito de Joan Barbé y Omar Gisbert para recuperar la música tradicional ibicenca y actualizarla, pasada por el tamiz del rock, que se ha convertido en una referencia que traspasa generaciones. Es un fenómeno que sigue la estela de lo que en su día representó el grupo Uc. Ressonadors, que nace en 2008, es además un proyecto colectivo que ha involucrado desde sus inicios a músicos y cantantes de distintas generaciones para reinterpretar canciones populares ibicencas desde la libertad creativa del rock. Los mejores músicos de la isla están vinculados a Ressonadors, cuyos conciertos son siempre multitudinarios y una reivindicación de la lengua y la tradición musical propias de las Pitiusas. Ressonadors logró un éxito rotundo desde que inició su trayectoria en 2008 con la grabación de su primer disco, que fue el más vendido de las Pitiusas y se convirtió en un clásico.

En 2009 presentaron este peculiar proyecto musical en el escenario del parque Reina Sofía, en un concierto en el que participaron más de 80 músicos ibicencos y que cosechó un éxito rotundo que ha marcado su trayectoria, con miles de seguidores de todas las edades que se saben todas las canciones y comparten su pasión por un grupo que ha revitalizado las raíces más tradicionales de la música pitiusa y las ha hecho más actuales que nunca. Desde entonces han grabado cinco discos y sus conciertos son todo un acontecimiento social. Ha recibido el premio al Mérito Ciudadano del Consell de Ibiza y el Ramon Llull del Govern balear, entre otros.

El objetivo de Ressonadors fue mantener vivo el patrimonio musical de las Pitiusas, pero con la osadía de versionar canciones tradicionales con guitarras eléctricas o baterías, junto a los instrumentos tradicionales (castanyoles, tambor, flaüta). Con el máximo «respeto a una tradición, a una cultura, una lengua, una tierra»: «No queríamos faltar al respeto a nadie». Así recordaba Joan Barbé en 2025 cómo pusieron en marcha aquella experiencia transgresora, que podía ser interpretada como «un destrozo o sacrilegio»: «Me daba mucho miedo, recuerdo estar grabando con Omar el primer disco de Ressonadors y decirle: los ibicencos nos van a matar. Estábamos metiendo baterías, guitarras eléctricas, órganos». El miedo era infundado, como lo demostró el éxito rotundo que desde su primer disco ha cosechado este proyecto innovador que ha marcado un hito en la historia de la música pitiusa.

Las tres generaciones de Fita Ibicentro: Juan Tur ‘Fita’, Marta Tur y en el cuadro, el fundador, Joan Tur Palau. Foto tomada en 2018 en el despacho del primero. / Archivo familiar

Fita Ibicentro, Premi a la Trajectòria Empresarial

Una empresa que surgió hace cincuenta años de la mano de Joan Tur Juan, conocido como Juan Fita (fallecido en diciembre de 2025 a los 78 años), un ejemplo de emprendedor y de éxito gracias a la constancia y el trabajo duro. Juan Fita transformó el pequeño almacén de materiales de construcción que había fundado su padre en los años 40, en plena posguerra, unos tiempos muy difíciles en los que no había nada y el cemento se tenía que traer de Barcelona. Este empresario ibicenco fue un ejemplo de tesón y sacrificio: con solo 14 años empezó a trabajar con su padre, y por las noches estudiaba en Artes y Oficios para sacarse el título de delineante. Aquella modesta tienda amplió progresivamente su oferta y evolucionó hasta convertirse en Fita Ibicentro, uno de los establecimientos multisectoriales más emblemáticos de la isla, en el que se puede encontrar prácticamente de todo, desde electrodomésticos hasta menaje de hogar, muebles, jardinería, bricolaje, limpieza, ferretería, bellas artes, chimeneas, mobiliario de jardín y un larguísimo etcétera.

Juan Fita se convirtió así en un referente del comercio tradicional ibicenco, representante de una generación de empresarios que transformaron el comercio local a base de tesón, visión a largo plazo y voluntad de servicio. Su hija Marta Tur se puso al frente del negocio en 2012, y desde entonces engrandece todo ese legado de su padre. Una empresa familiar ibicenca de éxito que alcanza la tercera generación y que ha demostrado que es posible un crecimiento notable del negocio sin perder el trato cercano a los clientes de la pequeña tienda de los inicios.