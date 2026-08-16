Neus Massanet, senadora por Ibiza y Formentera: «Debemos encontrar un equilibrio social entre los que vivimos en las islas»

Tras casi dos décadas dedicada en cuerpo y alma a la educación, ¿qué le hizo adentrarse en las turbulentas aguas de la política?

Nunca me he dedicado al mundo de la política, pero sí que había asesorado, o más bien dado mi opinión, sobre temas normalmente relacionados con la educación cuando me lo pedían desde los partidos de izquierdas de la isla, como Gent per Formentera o el PSOE. Hace tres años, cuando se decidió que una coalición formada por PSOE, Sumar, Esquerra Unida y Ara Eivissa se presentaría a las elecciones para el Senado, buscaron a una persona sin vinculación a ninguna formación que las representara a todas. Me propusieron ser la suplente de Juanjo Ferrer y me pareció una buena oportunidad para defender a nuestras islas.

¿Por qué eligió la educación como profesión?

La enseñanza me ha atraído desde siempre, desde pequeña quería ser maestra. En Bachillerato tuve una profesora que me transmitió su pasión por la literatura y por la lingüística y entonces decidí dedicarme a la lengua catalana. Estudié Filología Catalana en la Universitat de Barcelona. Cuando terminé la carrera di clases un año en Menorca y después ya vine a Formentera. Trabajé en el instituto de la isla y en varios de Ibiza, pero desde hace siete años estoy en el Centro del Profesorado de Formentera (CEP), destinado a la formación permanente de los profesores.

¿Va a compaginar este trabajo con sus funciones de senadora?

No, pedí un permiso de servicios especiales a partir del 15 de julio porque tendré que desplazarme muy a menudo a Madrid y no podría hacer las dos cosas, además de ocuparme de mi familia. También estoy terminando un grado en Psicología, son muchas cosas ya.

¿Cómo afronta esta nueva faceta en su vida?

Nerviosa, porque es una responsabilidad muy grande, pero al mismo tiempo me hace mucha ilusión poder defender a Ibiza y Formentera, porque pienso que necesitan a alguien que mire por la gente de las islas. Desde el principio leo todo lo que puedo para prepararme. He tenido varias reuniones de coordinación con Juanjo Ferrer y los diferentes grupos políticos. Y cuento con la ayuda de las asesoras de Izquierda Confederal también.

¿Cuáles serán sus prioridades a grandes rasgos?

Tengo dos grandes objetivos. El primero es dar continuidad a todo el trabajo que ha hecho mi antecesor en el cargo, Juanjo Ferrer, en temas como vivienda, condiciones de los trabajadores públicos o las conexiones entre las islas. El segundo es escuchar a todas las instituciones, asociaciones, sindicatos, patronales y gente de la calle de Ibiza y Formentera para detectar cualquier problema o necesidad relacionado con el territorio para después trasladarlo al Senado para que esté en la agenda estatal.

Neus Massanet nació en Menorca, pero reside en Formentera desde hace ya 20 años. | P.M.V.

¿Cómo se ponen sobre la mesa de debate nacional temas locales?

Yo formo parte del grupo parlamentario Izquierda Confederal, formada por Más Madrid, Ibiza i Formentera al Senat, Compromís, Agrupación Socialista Gomera y Geroa Bai. Dentro de este grupo, formo parte de ocho comisiones permanentes y tres comisiones mixtas que tratan sobre diferentes asuntos, como función pública, justicia, pesca, transportes y movilidad sostenible. Mi tarea actual es formular preguntas relacionadas con esos temas, exigir que se cumplan los términos de las normas ya aprobadas y ejercer una labor de control al Gobierno central en materias como por ejemplo el plus de insularidad, que ya está aprobado pero hay que estar vigilante para comprobar que se aplique realmente a todos los trabajadores de la Administración.

Como experta en educación, ¿qué carencias detecta en este campo en las Pitiusas?

La estabilidad de las plantillas de profesores, como mínimo durante cuatro años, es imprescindible. Tanto cambio no solo no es positivo para el alumno, sino que también satura al equipo directivo, que debe hacer un sobreesfuerzo cada vez que llega gente nueva. A nivel infraestructuras, no son tan importantes: cuando tienes un buen profesor, no necesitas casi nada más.

¿Qué propuestas concretas tiene en relación a la falta de vivienda digna y asequible en las dos islas?

Ha llegado un momento en el que ya no hay solo un problema de precios, es directamente una emergencia social. Seguiré luchando para que se declaren zonas tensionadas y se pueda limitar los precios del alquiler, algo que la ley estatal de vivienda ya contempla pero que el Govern balear no permite. La construcción de vivienda protegida, como las viviendas para maestros anunciadas recientemente en Formentera, puede ser algo positivo si va acompañado de otras medidas específicas. Si no es así, solo sirve para gastar dinero público. También aumentaría la oferta de viviendas en alquiler para todo el año si se acabara con el alquiler turístico irregular.

¿Tiene previsto sacar adelante alguna iniciativa nueva?

La próxima ampliación del aeropuerto es un tema de actualidad que no podemos obviar. Juanjo Ferrer ya pidió antes de dejar el cargo la comparecencia en el Senado de Aena para que explique el sentido de esta ampliación, porque una cosa es que se haga para mejorar la seguridad de los pasajeros y la calidad del servicio y otra muy diferente es aumentar la presión turística que ya sufren las Pitiusas. Mi trabajo será escuchar esta comparecencia, que todavía no sabemos cuándo será, y trasladar las preguntas, si las hay, de las diferentes administraciones implicadas.

¿Ya no caben más turistas?

En un territorio limitado como el nuestro, con una elevada presión turística en un corto periodo de tiempo, tenemos que priorizar la calidad sobre la cantidad. Pero no me refiero al turismo, sino a la calidad de vida del residente, de la persona que vive en las islas todo el año y no puede contar solo con el gasto de los turistas. En Ibiza y Formentera hay personas que tienen mucho dinero y personas a quienes les cuesta conseguir una vivienda digna y asequible para continuar viviendo aquí. Si no hacemos algo para acortar esta distancia entre un tipo de persona y otro, hay fragmentación social y una pérdida de la calidad de vida de los residentes de clase normal, que somos la mayoría. Igual que se busca un equilibrio en la conservación medioambiental y del litoral, se tiene que encontrar un equilibrio social entre todos los que vivimos en las islas. Porque si no es así, lo primero que se debilita son los servicios esenciales, que son la base de la sociedad.

Otro tema de actualidad que afecta profundamente al día a día de las Pitiusas es el aumento del flujo migratorio desde Argelia, especialmente de menores extranjeros que llegan sin familiares y quedan bajo la tutela de los consells insulares.

El Consell de Formentera y los grupos políticos acordaron pedir al Govern el reparto solidario de menores no acompañados entre las islas de Balears, pero desde Palma no han hecho nada al respecto todavía. Formentera puede ser solidaria, pero si lo somos todos, es más fácil. Mi tarea es exigir que cada administración cumpla con su responsabilidad. El Govern balear tiene la responsabilidad de aceptar el reparto de menores entre islas y gestionarlo. Al Gobierno central se le puede pedir vigilancia de las fronteras, cooperación entre los países de origen y tránsito y medios suficientes de Salvamento Marítimo y Guardia Civil.

Dentro de un año aproximadamente, cuando se termine la legislatura y se elija a una senadora o un senador por Formentera y otro por Ibiza, ¿se ve como candidata?

Bueno, llevo solo unos días en el cargo, no me ha dado tiempo a pensar en eso. También es una decisión de los partidos políticos, que tienen que ver cómo lo hago. Sí que me encantaría que se repitiera una coalición de izquierdas porque creo que agrupar las diferentes diversidades es el camino para poder defender realmente Formentera y Ibiza. Personalmente, para mí es muy importante, es imprescindible, que el trabajo me haga feliz. En el CEP lo era y espero serlo ahora también. Esto marcará una futura decisión al respecto.