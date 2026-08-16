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Llama la atención: Que el lago creado específicamente para la fiesta privada de ambientación egipcia de la cantera de Can Coix requiriera al menos 170 toneladas de agua

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Redacción Ibiza

Que el lago creado específicamente para la fiesta privada de ambientación egipcia de la cantera de Can Coix requiriera al menos 170 toneladas de agua. El tanque medía 850 metros cuadrados y tenía una profundidad de, al menos, 20 centímetros. Un despilfarro de caudal que contrasta con las instrucciones que el propio Ayuntamiento de Sant Antoni da a los vecinos, a los que llama a hacer un uso responsable del agua debido a la «alerta por sequía».

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