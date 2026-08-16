Llama la atención: Que el lago creado específicamente para la fiesta privada de ambientación egipcia de la cantera de Can Coix requiriera al menos 170 toneladas de agua
Que el lago creado específicamente para la fiesta privada de ambientación egipcia de la cantera de Can Coix requiriera al menos 170 toneladas de agua. El tanque medía 850 metros cuadrados y tenía una profundidad de, al menos, 20 centímetros. Un despilfarro de caudal que contrasta con las instrucciones que el propio Ayuntamiento de Sant Antoni da a los vecinos, a los que llama a hacer un uso responsable del agua debido a la «alerta por sequía».
La mala temporada que está viviendo el sector del chárter náutico en las Pitiusas, a pesar de que el día del eclipse fue una jornada histórica: vivieron un llenazo total y fue la jornada de mayor actividad registrada en su historia.
Las 13 horas y media que hicieron falta para apagar el incendio declarado en el patio exterior de la Fundació Deixalles, en el polígono de Montecristo. El fuego se declaró a las 18.45 horas del jueves y, tras trabajar los bomberos durante la madrugada, se reactivó alrededor de las seis y media de la mañana del viernes. Finalmente, lograron apagar las llamas, que no afectaron al interior, pasadas las 8.30 horas.
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