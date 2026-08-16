Motos de agua y embarcaciones sobre la arena de una playa de Ibiza

Varias motos de agua y embarcaciones fueron grabadas ayer sábado a escasos metros de la orilla en una pequeña cala situada junto a Cala Tarida. La escena fue el segundo episodio de características similares registrado ese mismo día en las playas de Ibiza. Horas antes, en Benirràs, se habían vivido momentos de tensión después de que una embarcación fondeara muy cerca de la zona de baño y sobre posidonia. Tras las advertencias del socorrista y las protestas de varios bañistas, el barco terminó abandonando el lugar.

En la primera de las grabaciones se observa una hilera de motos de agua prácticamente sobre la arena, algunas de ellas con buena parte del casco fuera del agua. A pocos metros, varias personas se encuentran bañándose mientras otras embarcaciones permanecen fondeadas en las inmediaciones.

Las imágenes recorren parte de la orilla y permiten apreciar cómo varias de las motos acuáticas ocupan una zona de muy poca profundidad, utilizada también por los bañistas para entrar y salir del agua.

Bañistas a escasa distancia de las motos acuáticas

El segundo vídeo ofrece una perspectiva desde el propio mar. En él se ven varias personas nadando y diferentes embarcaciones repartidas por la cala.

Al final de la grabación destaca una moto acuática de grandes dimensiones situada en aguas muy someras, muy próxima a la orilla y a la zona en la que se encuentran los bañistas, entre ellos niños.

Más allá de la espectacularidad de las imágenes, lo ocurrido ayer vuelve a poner el foco sobre la convivencia entre bañistas y embarcaciones en algunas de las calas más concurridas de Ibiza durante los meses de verano. En apenas unas horas, dos escenas distintas —la de Benirràs y la registrada junto a Cala Tarida— dejaron imágenes de barcos y motos de agua a muy poca distancia de personas que se encontraban nadando o disfrutando de la orilla.

En plena temporada alta, cuando la presión sobre el litoral alcanza uno de sus puntos máximos, este tipo de situaciones evidencian hasta qué punto algunos espacios reducidos terminan siendo compartidos por bañistas, motos acuáticas y embarcaciones de distinto tamaño. Una convivencia que, cuando las distancias se acortan tanto, no solo genera imágenes llamativas, sino también inquietud entre quienes utilizan estas zonas para el baño y vuelve a abrir el debate sobre el respeto de los espacios destinados a los usuarios de las playas