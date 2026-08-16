Así es el hotel de Ibiza en el que se hospeda Sheila Ebana, la madre de Lamine Yamal

Sheila Ebana, madre del futbolista Lamine Yamal, se aloja durante su estancia en Ibiza en un exclusivo hotel, ubicado en Santa Eulària como ha mostrado Ebana a sus seguidores de Instagram a los que les ha dedicado un pequeño tour por su habitación. El establecimiento, se presenta como un hotel de estilo de vida centrado en el bienestar, la relajación y una Ibiza más tranquila y sofisticada. "Estamos encantadas Gracias", afirma en sus redes sociales.

La madre del campeón del mundo ha mostrado los "detallitos" que había en su habitación al llegar, así como una bandeja con fruta fresca. "Gracias, está todo estupendo. Ahora sí, nos vamos a pasear", concluye en su vídeo.

La propuesta del hotel combina descanso, gastronomía, actividades de wellness y espacios pensados para desconectar junto al Mediterráneo.

Entre los servicios que ofrece el establecimiento figuran desayuno, restaurante, brasserie lounge, bar de cócteles, terraza con piscina, jardín, servicio de habitaciones, conserjería, recepción 24 horas, gimnasio Technogym abierto todo el día, wifi gratuito y minibar. El hotel también admite mascotas con cargo adicional.

El baño. / @Sheila_ebana

Las habitaciones y suites se dividen en varias categorías, muchas de ellas con balcón, terraza privada o vistas al mar. Entre las opciones disponibles figuran estancias de 22 a 24 metros cuadrados, habitaciones premium frente a la playa y suites de 44 metros cuadrados con dos balcones y vistas a la bahía.

El alojamiento, que forma parte de Tribute Portfolio, la colección de hoteles independientes de Marriott, apuesta también por la sostenibilidad. En su web señala que prioriza el producto local, reduce el uso de plástico y colabora con iniciativas vinculadas a la protección de las islas y del Mediterráneo.

Un regalo del establecimiento. / @Sheila_ebana

Precios por noche

Según las tarifas publicadas en portales de reserva, una estancia de una noche para dos adultos a finales de agosto se sitúa en torno a los 427 euros con tasas e impuestos incluidos para el 30 de agosto, mientras que otras búsquedas para el 24 y el 25 de agosto elevan el precio hasta los 503 y 473 euros, respectivamente. Las tarifas, en cualquier caso, están sujetas a disponibilidad y pueden cambiar según la fecha de consulta.

La elección del hotel encaja con la imagen que Ebana ha compartido estos días en redes sociales durante su escapada a Ibiza: planes tranquilos, gastronomía frente al mar y atardeceres en la isla. Pero no ha querido perderse el ambiente festivo de la isla con una visita a Lío Ibiza.