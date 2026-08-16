FIESTAS | Ses Figueretes
Final «valenciano» para los fuegos de ses Figueretes en Ibiza
Ses Figueretes puso anoche la guinda a sus fiestas con el tradicional castillo
de fuegos artificiales, en el que se apostó por el ritmo del espectáculo ante la imposibilidad de usar grandes calibres por la proximidad de los edificios a la playa.
Ya lo decía a mediodía Antonio García, pirotécnico responsable de Fuegos Artificiales del Mediterráneo, mientras estaba centrado en los preparativos del castillo de fuegos artificiales que este sábado a medianoche puso el broche final a las Festes de la Terra y las fiestas del barrio de ses Figueretes. «Será un espectáculo súper, súper intenso desde el principio hasta el final», afirmaba, destacando, dentro de esa intensidad, un final apoteósico «de estilo valenciano». Tremendo, para entendernos.
Este brillante colofón tiene como objetivo compensar los «calibres pequeños» que se emplean para estos fuegos, unas medidas que, según detalló el especialista, se deben a las características de la zona donde se encenderá el castillo. «Es un espacio muy reducido a la hora de trabajar», precisa García.
De esta manera, «no se trata de un castillo pirotécnico basado en grandes carcasas, figuras y piezas de gran calibre, porque la playa no permite mantener la distancia de seguridad necesaria respecto a los edificios», aclara el experto.
Para contrarrestar este hándicap por la falta de espacio, el espectáculo de ses Figueretes se centró en el ritmo de las explosiones, apostando por la intensidad y aprovechando que, con el uso de calibres pequeños, el público puede disfrutar a una distancia mucho menor.
Para esta ocasión, se emplearon 150 kilos de material pirotécnico para un espectáculo de 15 minutos, para el que el Ayuntamiento de Ibiza ha destinado 51.600 euros.
Como es tradicional, miles de personas se concentraron en el paseo marítimo de ses Figueretes, así como en la costa de es Viver, para contemplar el castillo de fuegos artificiales. La velada continuó por todo lo alto con el concierto de Canallas del Guateke.
El programa de fiestas del barrio concluye este domingo, a partir de las cinco de la tarde, con una sesión de Alex Hinohouse, talleres infantiles y la gran fiesta de la espuma familiar en la Plaça Julià Verdera, que dará comienzo a las 18.30 horas.
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