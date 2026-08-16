El auténtico Egipto en Ibiza: trabajos en la cantera bajo un sol abrasador

Acercarse este domingo hasta la cantera de sa Pedrera era como viajar al antiguo Egipto. A diferencia del pasado jueves, cuando los faraones y los dioses del antiguo imperio a orillas del Nilo tomaron el lugar durante unas horas, pero en sus versiones más artificiales y frívolas, el motivo era el asfixiante calor que abrasaba a mediodía en la jornada en que, según marca el calendario, concluye la canícula.

Si los esclavos levantaron las pirámides, podría decirse que sus evoluciones modernas doblaban el espinazo para desmontarlas, al menos las imitaciones en tamaño mucho más reducido que una empresa estadounidense, famosa por organizar fiestas con invitados del más alto copete, llevaba instalando desde hace semanas en este espacio de titularidad municipal, propiedad del Ayuntamiento de Sant Antoni.

Trabajos en la cantera / J.A.Riera

Los trabajos de montaje de la fiesta comenzaron el 26 de julio y culminaron el 13 de agosto, al día siguiente del eclipse. Después de seis horas de convite, aderezado con todo tipo de espectáculos que varios asistentes se encargaron de difundir a través de las redes sociales, las puertas del Egipto ibicenco se cerraron y comenzaron las labores de desmontaje.

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Muchos operarios

Tres días después, este domingo todavía quedaba muchísimo trabajo por delante para despejar completamente el lugar. Al menos una veintena de operarios seguían currando bajo un sol calcinador. Contaban con la ayuda de vehículos como una grúa y varios toros mecánicos, pero eso no impedía que el puro trabajo físico siguiera siendo indispensable para sacar adelante una faena extenuante.

Se desconoce hasta cuándo durarán estas tareas de desmontaje. De momento, todavía hay margen hasta septiembre, cuando comenzarán los preparativos del siguiente evento festivo que se va a celebrar en la cantera de sa Pedrera. Se trata del Rocky Desert, un festival de música electrónica que ya se ha celebrado otras veces en este mismo emplazamiento, la última el pasado 20 de junio. Al menos, esta vez no estará vetado al pueblo llano y podrá acudir cualquier persona que pague el precio de la entrada.

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199 euros de alquiler

Este diario se ha puesto en contacto con la organización del evento para conocer si deberá abonar al Ayuntamiento de Sant Antoni la misma tarifa que los organizadores del sarao egipcio, 199 euros en concepto de tasa de actividad, pero no ha obtenido respuesta. Lo que sí está garantizado es que no instalarán ningún lago artificial alimentado por al menos 170 toneladas de agua, como ha ocurrido con la fiesta de la semana pasada, aunque los gestores rebajan esa cifra a una tercera parte.

199 euros por disponer a su antojo de la cantera de sa Pedrera durante tres semanas, el tiempo que ya se ha cumplido desde que arrancaron los preparativos para la fiesta egipcia. Puede llegar a salir más caro sacarse un abono anual para nadar en la piscina de Can Coix, situada justo al lado de la cantera: 216 euros para los no empadronados. Por comparar.