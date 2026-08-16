Educación
Cerca de 22 millones en obras educativas en Ibiza y Formentera: estos son los proyectos en marcha
La conselleria de Educación avanza este verano en el nuevo colegio es Faralló y las ampliaciones de Sant Carles y el instituto Marc Ferrer
La conselleria de Educación y Universidades avanza este verano en varias obras y licitaciones en centros educativos de Ibiza y Formentera, con una inversión cercana a los 22 millones de euros en las Pitiusas. En Ibiza, el Govern mantiene en ejecución dos proyectos estratégicos en Santa Eulària: la construcción del nuevo colegio Es Faralló, con una inversión superior a los 9,5 millones de euros, y la ampliación del colegio Sant Carles, valorada en 4,3 millones.
La conselleria también continúa las obras del gimnasio del centro de Infantil y Primaria Can Misses, en Vila, y ejecutará durante este verano diversas mejoras puntuales en centros educativos de la isla.
Entre las actuaciones en licitación destaca la ampliación del instituto Quartó de Portmany, en Sant Antoni, con una inversión prevista de 2,8 millones de euros. El objetivo de esta intervención es aumentar la capacidad del centro.
En conjunto, las actuaciones previstas o en marcha en Ibiza ascienden a cerca de 20 millones de euros, según los datos facilitados por la conselleria.
Formentera
En Formentera, el Govern continúa la ejecución de la ampliación del instituto Marc Ferrer, una actuación valorada en más de 2 millones de euros. La conselleria prevé que las nuevas aulas estén operativas al inicio del curso 2026-2027. Educación enmarca estas actuaciones en su plan de mejora de las infraestructuras educativas, que incluye la construcción de nuevos equipamientos, ampliaciones, reformas y trabajos de mantenimiento para modernizar los centros y mejorar las condiciones de aprendizaje del alumnado.
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