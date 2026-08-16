Meteorología
La Aemet prevé lluvias en Ibiza y Formentera la semana que viene
Los meteorólogos avisan de un cambio de tiempo después de varios días marcados por el ambiente estable, el sol y las temperaturas altas
La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé un cambio de tiempo en Ibiza la semana que viene, con posibilidad de lluvias a partir del jueves después de varios días marcados por el ambiente estable, el sol y las temperaturas altas.
La semana arrancará sin precipitaciones. Este domingo, 16 de agosto, se espera una jornada poco nubosa, con una probabilidad de lluvia del 0% y temperaturas entre los 23 grados de mínima y los 33 de máxima. El viento soplará del este durante buena parte del día, con intervalos de noroeste por la tarde-noche, y el índice ultravioleta máximo será de 8.
El lunes continuará la estabilidad, también sin previsión de precipitaciones. Las temperaturas se moverán entre los 23 y los 34 grados, con cielos poco nubosos y viento flojo de componente noroeste durante la primera mitad del día y de levante en la segunda.
El martes seguirá el tiempo plenamente veraniego, con cielos despejados, 0% de probabilidad de lluvia y temperaturas de nuevo entre los 23 y los 34 grados. El viento soplará flojo del nordeste y girará a sureste.
El miércoles se mantendrá todavía la estabilidad, aunque con algunos intervalos nubosos. La Aemet prevé una mínima de 25 grados y una máxima de 33, sin probabilidad de precipitaciones. El viento soplará del suroeste y podrá alcanzar los 20 kilómetros por hora.
Cambio de tiempo
El cambio llegará el jueves, cuando la Aemet eleva la probabilidad de lluvia hasta el 55% en Ibiza y Formentera. La jornada estará marcada por la inestabilidad, con posibilidad de chubascos o tormentas, aunque las temperaturas seguirán siendo elevadas: 24 grados de mínima y hasta 35 de máxima. El viento soplará del suroeste y podrá alcanzar los 30 kilómetros por hora.
El viernes se mantendrá la posibilidad de precipitaciones, con una probabilidad del 45%. Las temperaturas bajarán ligeramente, con 24 grados de mínima y 31 de máxima, y el viento girará al nordeste con rachas de unos 20 kilómetros por hora.
Temperaturas máximas
En la jornada del sábado 15 de agosto se alcanzaron temperaturas máximas de hasta 37 grados en Sant Joan y de 36 grados en Antoni. Ibiza y Formentera registraron 34 grados mientras que el aeropuerto de es Codolar llegó a los 32 grados.
- EN DIRECTO | Sigue en directo el eclipse de sol en Ibiza
- Crianza, concursos, serpientes y precios elevados: algunos de los retos a los que se enfrentan los criadores de pájaros en Ibiza
- Los cortes de tráfico en Ibiza por el eclipse comenzarán a las 12 del mediodía: guía de todas las restricciones de tráfico
- La Audiencia Nacional mantiene en prisión al activista multimillonario detenido en Ibiza por 'elevado riesgo de fuga
- Absuelven al exdueño de la discoteca de Ibiza Privilege, acusado de intentar engañar a Matutes
- Fiestas en Ibiza: El lago artificial de la gran fiesta egipcia de sa Pedrera requirió al menos 170 toneladas de agua
- Es una vergüenza para los que tenemos barco. Esto debe estar gobernado por palurdos y paletos': la surrealista y vergonzante queja de una turista en Ibiza
- La Aemet avisa de tormentas intensas en Baleares, pero Ibiza queda de momento sin alertas