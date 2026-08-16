La Aemet prevé lluvias en Ibiza y Formentera la semana que viene

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé un cambio de tiempo en Ibiza la semana que viene, con posibilidad de lluvias a partir del jueves después de varios días marcados por el ambiente estable, el sol y las temperaturas altas.

La semana arrancará sin precipitaciones. Este domingo, 16 de agosto, se espera una jornada poco nubosa, con una probabilidad de lluvia del 0% y temperaturas entre los 23 grados de mínima y los 33 de máxima. El viento soplará del este durante buena parte del día, con intervalos de noroeste por la tarde-noche, y el índice ultravioleta máximo será de 8.

El lunes continuará la estabilidad, también sin previsión de precipitaciones. Las temperaturas se moverán entre los 23 y los 34 grados, con cielos poco nubosos y viento flojo de componente noroeste durante la primera mitad del día y de levante en la segunda.

El martes seguirá el tiempo plenamente veraniego, con cielos despejados, 0% de probabilidad de lluvia y temperaturas de nuevo entre los 23 y los 34 grados. El viento soplará flojo del nordeste y girará a sureste.

El miércoles se mantendrá todavía la estabilidad, aunque con algunos intervalos nubosos. La Aemet prevé una mínima de 25 grados y una máxima de 33, sin probabilidad de precipitaciones. El viento soplará del suroeste y podrá alcanzar los 20 kilómetros por hora.

Cambio de tiempo

El cambio llegará el jueves, cuando la Aemet eleva la probabilidad de lluvia hasta el 55% en Ibiza y Formentera. La jornada estará marcada por la inestabilidad, con posibilidad de chubascos o tormentas, aunque las temperaturas seguirán siendo elevadas: 24 grados de mínima y hasta 35 de máxima. El viento soplará del suroeste y podrá alcanzar los 30 kilómetros por hora.

El viernes se mantendrá la posibilidad de precipitaciones, con una probabilidad del 45%. Las temperaturas bajarán ligeramente, con 24 grados de mínima y 31 de máxima, y el viento girará al nordeste con rachas de unos 20 kilómetros por hora.

Temperaturas máximas

En la jornada del sábado 15 de agosto se alcanzaron temperaturas máximas de hasta 37 grados en Sant Joan y de 36 grados en Antoni. Ibiza y Formentera registraron 34 grados mientras que el aeropuerto de es Codolar llegó a los 32 grados.