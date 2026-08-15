Un viaje por las raíces andalusíes desembarca en Ibiza con el ‘teaser’ de un documental sobre Ziryab

"Una celebración de nuestra mezcla cultural, de dónde viene esta mezcla y de dónde venimos". Así define el director de cine Alan Cantos su nuevo documental, 'Ziryab y los vientos de la cultura', un largometraje "que se está cocinando a fuego lento". Aunque todavía se encuentra en producción, el proyecto está ya "en una fase muy avanzada" y ofrecerá un primer adelanto el próximo miércoles 2 de septiembre en el Teatro Pereyra, con la proyección de su teaser.

Los asistentes podrán disfrutar así de un pequeño avance de una película que sigue las huellas árabe-andalusíes que "todavía" viven entre nosotros en forma de "música, gastronomía, costumbres, arquitectura y la manera de entender el mundo".

Todo ello se articula en un formato de road movie que avanza a través del tiempo y del espacio, guiado por la figura de Ziryab, un personaje histórico que ocupa un lugar especial en el corazón de Cantos.

"Ziryab es un personaje del siglo IX cuya historia siempre me marcó mucho y sobre el que hace años me surgió la idea de hacer algo. Se decía que era un emigrante esclavo negro que llegó a Córdoba, durante el Emirato, procedente de Bagdad y que, gracias a su música, influyó mucho en la música y las costumbres no solo de España, sino también de toda Europa", explica el director. "Se convirtió en un influencer del sur de Europa y quiero reproducir su historia en este documental", añade.

Además, Cantos confiesa que el largometraje tiene también un trasfondo reivindicativo. "Aunque soy científico, más concretamente oceanógrafo, en el fondo siempre he tenido un corazón más artístico y más abierto que aquello que está únicamente relacionado con la ciencia pura", señala.

El teaser de un documental con un fondo reivindicativo

El cineasta reconoce también su vertiente activista: "Una parte de mí es activista porque, aunque sea científico, tengo una tendencia a decir verdades incómodas. Una manera muy bonita, amena y divertida de hacerlo es a través de un lenguaje pacífico, que tiene un elemento reivindicativo, pero suave, como son la música y el arte".

Cantos incide, asimismo, en la importancia de mirar al pasado para comprender los orígenes de la sociedad actual. "En España discutimos por todo. Incluso discuten los historiadores para determinar la interpretación exacta de lo que ocurrió en una determinada época", apunta.

"Además, en España parece que nos hemos olvidado de que los que vienen de África son un poco nosotros. Por ello, este documental, que relata una historia fantástica, es también una bonita manera de recordar nuestros orígenes a través de historias como la de Ziryab", concluye.

La historia cuenta con las voces de reconocidos artistas contemporáneos. Entre ellos destaca Amir John Haddad, conocido artísticamente como El Amir, que tendrá además un papel protagonista en la velada del Teatro Pereyra. Tras la proyección del teaser de 'Ziryab y los vientos de la cultura', el músico continuará la noche al frente de El Amir Flamenco Sextet, su formación de flamenco contemporáneo, con el concierto 'Un Alma Oriental, Mediterránea y Flamenca'.

El reconocido y polifacético artista, ganador de dos Global Music Awards y con varias nominaciones a los Latin Grammy, "nunca" ha tocado en Ibiza y, mucho menos, con una formación de gran formato.

En este sentido, habla sobre las sensaciones ante su estreno en la isla: "En Ibiza hay muchas formas de entretenimiento y apostar por algo intelectual, como es la música, puede resultar muy interesante, y más aún en un lugar que ha tenido tanto significado a lo largo de los siglos y donde podemos compartirlo tanto con turistas como con gente autóctona".

El Amir y un concierto en el que tocará la guitarra flamenca, el laúd árabe y el buzuki griego

Además, El Amir, que ofrecerá junto al resto de su grupo un concierto "con percusiones étnicas", interpretará piezas con instrumentos de distintas culturas, como la guitarra flamenca, el laúd árabe y el buzuki griego. El artista tiene claro que la actuación en la isla busca "despertar, en primer lugar, emociones, ya que, a través de la música, se generan emociones".

El Amir agrega: "Dentro del concierto, cada uno va a tener su propio viaje, ya que la música puede afectar de manera distinta a cada persona. En un recinto como el Teatro Pereyra, donde se disfruta del concierto de forma colectiva, cada uno puede vivir una experiencia diferente. Lo que me encanta es hacer llegar sonidos y timbres de distintos instrumentos a los espectadores y conseguir que estos les trasladen a otros momentos y les hagan vivir experiencias que quizá nunca habían experimentado anteriormente".

Las entradas para asistir a la velada tienen un precio de 40 euros y ya pueden adquirirse a través de la página web del Teatro Pereyra.