Incendio en un edificio de Sant Antoni: "Afortunadamente, todo ha quedado en un susto"

La alarma ha saltado este mediodía en Sant Antoni cuando se ha desatado un incendio en un edificio de la calle Johan Sebastian Bach, muy cerca del cementerio de la localidad. Por suerte para los vecinos que aún no habían advertido las llamas ni el olor a quemado, el retén de la Policía Local se encuentra a pocos metros, por lo que un grupo de agentes ha logrado un desalojo inmediato, llamando puerta por puerta a todos los pisos del bloque, según han explicado los propios vecinos.

«Por fortuna, solo ha sido un susto», apunta Toribio Alfaro, uno de los afectados por el desalojo, cuando ya ha podido regresar a su casa, pocas horas después de originarse el fuego. Las llamas comenzaron poco después de la una del mediodía en uno de los pisos, por el que rápidamente se extendieron. El humo que salía por las ventanas, primero, y las llamas que podían verse poco después, alarmaron a quienes en ese momento se encontraban en la zona. El incendio ha afectado a un tercer piso del número 19 de la calle Johan Sebastian Bach, justo al lado de la rotonda de Cala Gració. Frente a la parte posterior de este inmueble, que da a la calle Alacant, se encuentra la comisaría de la Policía Local.

Alfaro precisa que, una vez desalojados, se ha producido un momento de especial nerviosismo después de escucharse una gran explosión: «Ha reventado una persiana y ha salido una gran llamarada». Gracias a los bomberos desplegados en el lugar, ese fuego ha quedado acotado en el apartamento.

En la vivienda afectada reside una mujer con dos hijas, explican. En principio, el Ayuntamiento de Sant Antoni es la administración responsable de ofrecer cobijo urgente a esta familia mientras no puedan regresar a su hogar, aunque desde el Consistorio, a quien este diario ha preguntado, aún no han confirmado si se han hecho cargo del caso.

Intervención de los bomberos

Tras el desalojo efectuado por los agentes de la Policía Local que se encontraban al lado, han llegado al lugar tres dotaciones del Parque Insular de Bomberos con diez agentes, según ha informado la cadena autonómica IB3, prácticamente todos los efectivos que había disponibles en ese momento, según han detallado los propios bomberos. También han acudido tres ambulancias, que finalmente no han tenido que prestar asistencia porque no ha habido que lamentar heridos por este incidente.

Un vídeo grabado en la zona muestra la magnitud del dispositivo de emergencias. En las imágenes se observa un vehículo de la Policía Local cortando el acceso a la calle, mientras una autoescala de los bomberos permanece desplegada hacia las plantas superiores del edificio, con efectivos en la cesta elevada. Tras ella pueden verse también varios vehículos de emergencias con las luces activadas.

Las labores de los efectivos contraincendios se han prolongado durante algo más de dos horas, hasta dar por extinguido el incendio. Después, todos los vecinos, salvo los de la casa en la que se originó el fuego, han podido ir regresando a sus casas.

De momento, el Parque Insular de Bomberos no ha indicado las razones por las que ha empezado el fuego. Entre los vecinos, se comenta que «ha caído una vela a un colchón», un extremo que no está confirmado oficialmente.