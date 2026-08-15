Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Macrofiesta egipciaTaxistas Sant AntoniPolicia Sant AntoniPlanes fin de semana
instagramlinkedin

Incendio

Vecinos atrapados en el incendio de un edificio en Sant Antoni

El fuego afecta a un edificio de la calle d'Alacant, junto al cementerio, y frente a las dependencias de la Policía Local

Los bomberos centran sus esfuerzos en las labores de rescate

Vecinos atrapados en el incendio de un edificio en Sant Antoni

Vecinos atrapados en el incendio de un edificio en Sant Antoni

DI

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google
Alejandra Larrazábal

Alejandra Larrazábal

Ibiza

Un incendio declarado este sábado en un edificio de Sant Antoni ha obligado a movilizar a un importante dispositivo de los Bomberos de Ibiza ante la presencia de personas atrapadas en el interior, según la información facilitada por el servicio de emergencias.

El fuego se ha producido en un inmueble situado en la calle d'Alacant, en las inmediaciones del cementerio de Sant Antoni y frente a las dependencias de la Policía Local.

Según las primeras informaciones, prácticamente todos los efectivos disponibles de Bomberos se han desplazado hasta el lugar y la prioridad de la intervención en estos momentos son las labores para localizar y rescatar a las personas que permanecen atrapadas.

Un vídeo grabado en la zona muestra la magnitud del dispositivo de emergencias. En las imágenes se observa un vehículo de la Policía Local cortando el acceso a la calle, mientras una autoescala de los bomberos permanece desplegada hacia las plantas superiores del edificio, con efectivos en la cesta elevada. Tras ella pueden verse también varios vehículos de emergencias con las luces activadas.

Por el momento no ha trascendido el número de afectados ni si se han producido heridos, y tampoco se conocen las causas que han originado el incendio.

Los servicios de emergencia continúan trabajando en la zona.

Noticias relacionadas y más

Habrá ampliación.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. EN DIRECTO | Sigue en directo el eclipse de sol en Ibiza
  2. Crianza, concursos, serpientes y precios elevados: algunos de los retos a los que se enfrentan los criadores de pájaros en Ibiza
  3. Los cortes de tráfico en Ibiza por el eclipse comenzarán a las 12 del mediodía: guía de todas las restricciones de tráfico
  4. La Audiencia Nacional mantiene en prisión al activista multimillonario detenido en Ibiza por 'elevado riesgo de fuga
  5. Absuelven al exdueño de la discoteca de Ibiza Privilege, acusado de intentar engañar a Matutes
  6. Es una vergüenza para los que tenemos barco. Esto debe estar gobernado por palurdos y paletos': la surrealista y vergonzante queja de una turista en Ibiza
  7. Una gran fiesta privada organizada por una famosa agencia internacional convoca a más de 300 invitados en sa Pedrera de Sant Antoni
  8. Compran todas las langostas de un restaurante de Ibiza para liberarlas en el mar: '2.600 euros la joda

Vecinos atrapados en el incendio de un edificio en Sant Antoni

¿Ibiza está masificada?: el vídeo de un ‘influencer’ sevillano que muestra la otra cara de la isla

¿Ibiza está masificada?: el vídeo de un ‘influencer’ sevillano que muestra la otra cara de la isla

La Aemet avisa de tormentas intensas en Baleares, pero Ibiza queda de momento sin alertas

La Aemet avisa de tormentas intensas en Baleares, pero Ibiza queda de momento sin alertas

El PSOE denuncia que Sant Antoni está "totalmente descontrolado, vendido a las fiestas privadas" y exige dimisiones

La UIB desaparece del ranking de las mil mejores universidades del mundo

La UIB desaparece del ranking de las mil mejores universidades del mundo

El mar Balear bate récords de temperatura en pleno episodio de tormentas

El mar Balear bate récords de temperatura en pleno episodio de tormentas

Dispositivo de emergencia para salvar a 28 migrantes en una patera con una vía de agua al sur de Formentera

Dispositivo de emergencia para salvar a 28 migrantes en una patera con una vía de agua al sur de Formentera

El vino de Ibiza está de enhorabuena esta añada: hasta 80.000 botellas en algunas bodegas

El vino de Ibiza está de enhorabuena esta añada: hasta 80.000 botellas en algunas bodegas
Tracking Pixel Contents