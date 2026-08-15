Vecinos atrapados en el incendio de un edificio en Sant Antoni

Un incendio declarado este sábado en un edificio de Sant Antoni ha obligado a movilizar a un importante dispositivo de los Bomberos de Ibiza ante la presencia de personas atrapadas en el interior, según la información facilitada por el servicio de emergencias.

El fuego se ha producido en un inmueble situado en la calle d'Alacant, en las inmediaciones del cementerio de Sant Antoni y frente a las dependencias de la Policía Local.

Según las primeras informaciones, prácticamente todos los efectivos disponibles de Bomberos se han desplazado hasta el lugar y la prioridad de la intervención en estos momentos son las labores para localizar y rescatar a las personas que permanecen atrapadas.

Un vídeo grabado en la zona muestra la magnitud del dispositivo de emergencias. En las imágenes se observa un vehículo de la Policía Local cortando el acceso a la calle, mientras una autoescala de los bomberos permanece desplegada hacia las plantas superiores del edificio, con efectivos en la cesta elevada. Tras ella pueden verse también varios vehículos de emergencias con las luces activadas.

Por el momento no ha trascendido el número de afectados ni si se han producido heridos, y tampoco se conocen las causas que han originado el incendio.

Los servicios de emergencia continúan trabajando en la zona.

Habrá ampliación.