La UIB desaparece del ranking de las mil mejores universidades del mundo

La reputación de la Universitat de les Illes Balears (UIB) cae en picado tras desaparecer del listado de las 1.000 mejores instituciones académicas del mundo. La UIB sale del prestigioso 'ranking' anual de Shanghái, que clasifica a las universidades en función de su producción científica, tras sufrir una bajada de más de 500 puestos en tan solo siete años.

La UIB, a la cola a nivel nacional

La clasificación académica de universidades del mundo (ARWU), conocida como 'ranking' de Shanghái por el nombre de la consultora que lo realiza, analiza cada año 2.500 instituciones de todo el mundo y selecciona las mil primeras. Publicada este sábado, muestra cómo la UIB también está a la cola a nivel nacional, ya que Balears, La Rioja y Cantabria son las únicas tres comunidades autónomas que no tienen ninguna universidad en el listado.

Hace tan solo siete años, la institución académica balear destacaba su entrada por primera vez entre el grupo de las 500 mejores universidades del mundo: "Sin educación no hay investigación. Sin investigación no hay futuro. Son dos consignas que se encuentran de manera esencial en la UIB. En tu universidad". Algo ha cambiado.

Bajón de más de 200 puestos en solo un año

La caída se ha ido acumulando durante los últimos años de una forma paulatina, pero en este 2026 ha sufrido un bajón de más de 200 puestos.

En 2017 y 2018 se situó entre las posiciones 501 y 600; en 2019 alcanzó su mejor resultado al colocarse entre las 401 y las 500 mejores universidades del mundo; en 2020 regresó al tramo 501-600; en 2021 cayó al 601-700; en 2022 bajó hasta el 701-800; en 2023 y 2024 recuperó ligeramente posiciones al volver al grupo 601-700 y, en 2025, descendió de nuevo hasta el tramo 701-800. En la edición publicada este sábado ya ha desaparecido por completo del Top-1.000.

Los investigadores, cada vez menos citados

La puntuación del 'ranking' de Shanghái responde, básicamente, a la investigación que se realiza en los centros, la actividad más importante de cualquier facultad junto con la enseñanza. Los técnicos que elaboran la clasificación tienen en cuenta desde algo tan prácticamente inalcanzable como el número de docentes y antiguos alumnos con premio Nobel o medalla Fields, así como la cantidad de investigadores citados en estudios o el número de artículos publicados en prestigiosas revistas como 'Science' y 'Nature'. Los resultados de cada edición corresponden al trabajo desarrollado por las universidades el año anterior.

Uno de los indicadores que más se ha desplomado en la UIB durante los últimos años es el denominado HiCi (Highly Cited Researchers), que mide el número de investigadores incluidos entre los científicos más citados del mundo por Clarivate. Su puntuación ha pasado de 14,7 en 2019 a 6,6 en 2025, un descenso cercano al 55%, muy superior al registrado en el resto de parámetros que analiza la clasificación.

La princesa Leonor estudiará en una universidad fuera del ranking

A nivel nacional, España mantiene 30 universidades entre las mil mejores del mundo, aunque ninguna consigue situarse entre las cien primeras. La Universitat de Barcelona vuelve a ser la mejor clasificada y repite entre las 200 mejores del planeta. Tras ella aparecen la Universitat Autònoma de Barcelona y la Universidad Complutense de Madrid, mientras que la Autónoma de Madrid, Granada, el País Vasco y la Universitat de València se sitúan en el siguiente escalón.

Este año además también han salido del ranking de las mil mejores la Universidad Carlos III de Madrid, en la que la princesa Leonor comenzará sus estudios el próximo curso, así como varias andaluzas (Cádiz, Córdoba y Jaén), las de Cantabria y Las Palmas.

China es el país con más universidades en el listado de las mil mejores: 234. La segunda posición es para Estados Unidos (187 campus entre los mil mejores), seguido de Reino Unido (57), Alemania (51) e Italia (42). España, por su parte cuenta con 30 centros.

Por qué ninguna española está en el 'top 100'

Ningún campus español se sitúa en el 'top 100' mundial, algo que se explica, entre otros motivos, porque las universidades que sí lo están poseen varias características fuera del alance de las españolas, que sufren una infrafinanciación crónica. En Catalunya, el gasto medio por estudiante ha caído desde 2010 hasta 2023 un 40% en los campus desde 2010 a 2023, según el reciente informe de CCOO ‘La universitat que necessitem’. En el libro ‘La privatización de la universidad’, el catedrático Carles Ramió explica que la mayoría de universidades del top mundial son privadas con “una capacidad financiera que multiplica por 20 a las españolas. Además, las públicas del top mundial reciben una “extraordinaria” financiación pública adicional y suelen presentar un modelo híbrido de gestión público-privada que les permite flexibilidad para ser más competitivas.

Harvard y el MIT

La Universidad de Harvard se mantiene como número uno mundial, seguida de Stanford y el Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT). Cambridge ocupa la cuarta posición y la Universidad de California en Berkeley completa el 'top' 5 mundial. Princeton sube hasta la sexta plaza, por delante de Oxford, que queda séptima. La Universidad de Columbia ocupa el octavo puesto, la de Chicago, el noveno, y el Instituto Tecnológico de California (Caltech), el décimo.

Pese al reciente conflicto que mantuvo la administración Trump con algunas universidades a las que quiso congelar los fondos, Estados Unidos continúan dominando las primeras posiciones: ocupan ocho de los diez primeros puestos del mundo y 14 de los 20 primeros. Reino Unido cuenta con dos universidades entre las diez mejores -Cambridge y Oxford- y con tres entre las 20 primeras, gracias también al University College London, que ocupa el puesto 17 del mundo.

Las mejores de Europa y Asia

En la Europa continental, el camus líder es Paris-Saclay (puesto 13), seguida de la Escuela Politécnica Federal de Zurich (ETH Zurich, puesto 19). La Universidad Técnica de Múnich, en el puesto 45, es la institución alemana mejor clasificada. La Universidad de Copenhague lidera Dinamarca desde la posición 34, mientras que el Instituto Karolinska sube nueve puestos hasta compartir la posición 41 y pasa a ser la universidad sueca mejor situada.

A pesar del dominio anglosajón, las universidades asiáticas amplían su presencia entre las 100 mejores del mundo. La Universidad de Tsinghua se mantiene como la mejor universidad de Asia (puesto 18 mundial). La de Pekín sube este año una posición, hasta la 22, mientras que la Universidad de Zhejiang comparte el puesto 24 y la Universidad Jiao Tong de Shanghái avanza tres posiciones, hasta la 27. La de Tokio ocupa el puesto 30 y sigue siendo la mejor clasificada de Japón. La Universidad Nacional de Singapur sube hasta la posición 53 y la Universidad Tecnológica de Nanyang avanza hasta compartir el puesto 84.