Taxistas de Sant Antoni lamentan el "caos" tras el eclipse: "El festival de música en la playa fue el remate"

La coincidencia el pasado miércoles del eclipse en Sant Antoni, el lugar ideal para contemplar el fenómeno astronómico por su orientación geográfica, con la celebración en la playa de s'Arenal del Feels Like Festival, un evento privado que ocupó la zona del arenal más pegada al centro del municipio, provocó otra noche muy complicada para la movilidad.

Así lo denuncian taxistas de Sant Antoni, condenados a repetir el pasado miércoles la misma pesadilla que sufrieron a principios de julio durante otro evento de música electrónica, el Ibiza Global Festival, que se celebró en la misma playa y también provocó enormes colas para coger un taxi.

"El día del eclipse volvió a ocurrir exactamente lo mismo. Aquí ocurren cosas muy extrañas. ¿A quién se le puede ocurrir montar un concierto allí cuando bloqueas el paso? Solo sirvió para rematar el caos", lamenta a Diario de Ibiza un taxista que llevaba días temiendo lo que finalmente ocurrió: que muchos clientes tuvieran que pasar un calvario para volver a sus casas o alojamientos turísticos.

A medianoche, cuando ya habían pasado más de tres horas desde el eclipse y concluía la última actuación prevista en el Feels Like Festival, una taxista lanzó un mensaje desesperado a sus colegas a través de la radio interna del servicio: "El controlador de la parada grande de Sant Antoni dice que solo han llegado cuatro taxis en dos horas. La cola llega hasta el West End. Por favor, id pasando, hay niños y familias".

La situación generó un caladero perfecto para los taxis pirata que volvieron a aprovechar la situación para pescar en río revuelto. A la vista de la situación que se estaba cociendo, similar a lo acontecido durante las noches del Ibiza Global Festival, aparcaron con antelación sus vehículos por el centro y esperaron al momento ideal para buscar víctimas desesperadas.

Así, una familia que debía ir a Cala Tarida confesó haber pagado 80 euros por un trayecto que, con un vehículo legal, costaría la tercera parte. "La avenida Doctor Fleming de Sant Antoni es el 'top' de toda la isla" en cuanto a problemas de tráfico, resume este conductor.

El presidente de los taxistas resta importancia

Sin embargo, el presidente de la Federación Insular del Taxi de la Isla de Ibiza (Fitie), Antoni Roig, resta importancia al colapso del pasado miércoles y subraya que "ante eventos extraordinarios, a veces hay que adoptar un poco de paciencia extraordinaria".

"Es que no hay más. El territorio de la isla es el que es. Nos guste más o menos, esto está rodeado de agua. Igual hay que ir pensando en que quizás tenemos un exceso de gente y un exceso de vehículos que utilizan las vías públicas. Hay un exceso desmesurado de todo y es muy difícil, o imposible, gestionar de una manera normal este volumen de gente en una fecha señalada. Respeto el cabreo que pueda tener la gente. Yo lo puedo compartir, o no", comenta a Diario de Ibiza.