Animación infantil
Sueños de Ibiza, animación infantil para celebraciones con sello cien por cien ibicenco
Monitoras tituladas, experiencia y propuestas adaptadas a cada edad convierten cada celebración en una experiencia especial para los más pequeños
Convertir una celebración en un recuerdo inolvidable también pasa por conseguir que los niños disfruten de su propia experiencia. Esa es la filosofía de Sueños de Ibiza, una empresa ibicenca especializada en animación infantil que acumula una trayectoria de éxito acompañando a familias en bodas, cumpleaños y todo tipo de celebraciones, con propuestas pensadas para que los más pequeños se diviertan en un entorno cuidado y adaptado a sus edades. La prioridad es que cada actividad resulte atractiva, dinámica y acorde con el ambiente de la celebración.
Monitoras tituladas y experiencia en animación infantil
Uno de los principales valores de la empresa es la cualificación de su equipo. En Sueños de Ibiza las profesionales son monitoras diplomadas vinculadas al ámbito educativo, una preparación que se suma a los años de experiencia acumulados en esta compañía, ya que la mayoría del equipo es estable. El compromiso y la profesionalidad del equipo de Sueños de Ibiza hacen que siempre esté atento a la continuas novedades para diseñar actividades variadas, atender a diferentes edades y adaptarse a las necesidades de cada evento. A ello se añade el dominio de varios idiomas, un aspecto importante en celebraciones con invitados de distintos países.
Animación infantil para bodas y celebraciones familiares
Las bodas y las celebraciones familiares se han convertido en los ámbitos de trabajo más destacados. Así, mientras los adultos disfrutan del convite, las monitoras organizan juegos, dinámicas y propuestas de entretenimiento para que los niños también tengan su propia fiesta.
Juegos y actividades para cumpleaños, comuniones y fiestas privadas
En cualquier celebración, desde bodas, comuniones a cumpleaños o cualquier tipo de fiesta privada, Sueños de Ibiza aporta juegos y materiales para desarrollar las actividades que gustan mucho a los niños. Además, renuevan continuamente sus propuestas con novedades, personajes, juegos y tendencias que despiertan el interés de los más pequeños.
Cultura popular ibicenca para aprender jugando
Esa capacidad de actualización no significa renunciar a las raíces. Un área especialmente significativa de su trabajo está vinculada a la cultura popular ibicenca. La empresa desarrolla talleres en colegios y actividades lúdicas destinadas a acercar a los niños las costumbres, juegos populares y tradiciones de la isla de una manera divertida. De esta manera, los niños se familiarizan con elementos de la identidad de Ibiza y aprenden mientras participan activamente.
Esta vertiente educativa amplía el papel de Sueños de Ibiza más allá de la animación de eventos. Sus propuestas buscan combinar entretenimiento, aprendizaje y convivencia con el juego como herramienta para estimular la curiosidad y mantener vivo el vínculo con la cultura ibicenca.
Talleres y juegos tradicionales en colegios y fiestas de Ibiza
Otra de las líneas de actuación, está en la organización de talleres y juegos populares también centrados en la cultura ibicenca y en los juegos de antaño, en colegios, empresas de ámbito cultural o fiestas de los pueblos de la isla. Entre sus clientes se encuentran los ayuntamientos, el Consell de Ibiza y empresas de todo tipo.
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