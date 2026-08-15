Ya son cuatro oficiales

La Policía Local de Ibiza incorpora esta semana a un nuevo oficial en comisión de servicio, con lo que el cuerpo pasa a contar con cuatro agentes de este rango, según informa el Ayuntamiento. El alcalde, Rafael Triguero, y la primera teniente de alcalde y concejala de Recursos Humanos, Gema Marí, han recibido al agente.