Rescatados 28 migrantes de una patera a punto de hundirse cerca de Formentera

Salvamento Marítimo ha rescatado este sábado a una patera con 28 migrantes que corría serio peligro de hundimiento cerca de la costa de Formentera, ya que sufría una vía de agua cuando sus ocupantes lograron lanzar un aviso de emergencia.

Sobre las 12 de la mañana, el servicio de alertas por radio avisó a los barcos situados al sur de Formentera para que extremaran la vigilancia e intentaran localizar a los migrantes en apuros. "Buques en la zona, mantengan la vigilancia. Asistan si es posible y contacten con Salvamento Marítimo de Palma o con la estación radiocostera más próxima", señalaba el aviso.

La guardamar 'Calíope', que se encontraba atracada en el puerto de Sant Antoni, puso rumbo a la zona donde se encontraba la patera y la búsqueda se sumó el helicóptero 'Helimer 205', también de Salvamento Marítimo. El aviso lanzado por los migrantes era de máxima urgencia porque la embarcación se estaba llenando de agua.

Rescate rápido

La búsqueda a contrarreloj pronto tuvo final feliz, ya que a las 13.44 horas los 28 migrantes de origen subsahariano fueron rescatados a ocho millas al sur de Formentera, según confirmaron desde la Delegación de Gobierno.

En el rescate también participó el Servicio Marítimo Provincial de la Guardia Civil. Posteriormente, y en cumplimiento del protocolo habitual, fueron trasladados al puerto de Ibiza para recibir atención de Cruz Roja y pasar por el pertinente control de la Policía Nacional.

En los últimos días, favorecida por la meteorología muy favorable, se ha reactivado la llegada de pateras a las Pitiusas. Desde el lunes todos los días se han registrado rescates y localizaciones de migrantes tanto en el mar, en las cercanías de las costas de Ibiza y Formentera, como ya en tierra.