El PSOE denuncia que Sant Antoni está "totalmente descontrolado, vendido a las fiestas privadas" y exige dimisiones

El PSOE de Sant Antoni ha exigido explicaciones al alcalde, Marcos Serra, por el uso de al menos 170 toneladas de agua, unos 170.000 litros, para construir el lago artificial de una fiesta privada ambientada en el antiguo Egipto celebrada en el espacio público de sa Pedrera. Los socialistas quieren saber si el alcalde conocía este consumo y quién lo autorizó.

"Marcos Serra tiene que decir claramente si conocía que para esta fiesta privada se destinarían al menos 170 toneladas de agua en plena alerta por sequía. Es inadmisible que, mientras se pide responsabilidad a la ciudadanía y a los negocios por el consumo de agua, se permita este tipo de dispendio para una fiesta privada", señala Pep Marí ‘Marge’, secretario general del PSOE de Sant Antoni. "Es un ejemplo más que demuestra que el Ayuntamiento de Sant Antoni está totalmente descontrolado y vendido a las fiestas privadas", lamenta en un comunicado.

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El partido exige además la dimisión inmediata de la concejala de Seguridad Ciudadana, Neus Mateu, a la que responsabiliza políticamente de la situación de "descontrol y falta de seguridad" que, según denuncia, sufrió el municipio durante la celebración del eclipse del pasado 12 de agosto. Según aseguran en un comunicado, Mateu siguió el evento desde la zona VIP de la fiesta privada que se celebró el miércoles en la playa de s'Arenal.

"Descontrol" durante el eclipse

El PSOE asegura que ya había advertido semanas atrás del riesgo de «caos y colapso absoluto» en la zona de s’Arenal ante la coincidencia del eclipse con la celebración de una macrofiesta privada. "Desgraciadamente, nuestros temores se cumplieron por la total ineficacia y la falta de previsión del gobierno del PP. Autorizar una fiesta privada con música hasta las 24 horas el mismo día del eclipse es una temeridad. Lo dijimos y ha pasado. Han puesto los beneficios de cuatro promotores por delante de la seguridad de miles de personas", señala Marí. El PSOE considera que la situación de "descontrol creciente y falta de seguridad" que, a su juicio, se está produciendo este verano responde a una "mala gestión".

"Mientras los vecinos y vecinas de Sant Antoni sufrían atascos, revuelo e inseguridad y con la comisaría cerrada, la señora Neus Mateu estaba tranquilamente en la zona VIP de la fiesta de s’Arenal. Esto es una falta de respeto mayúscula y demuestra que para ella la seguridad no es una prioridad", denuncia. "No podemos tener una concejala de Seguridad que, cuando el municipio necesita personas que lo gestionen, está de fiesta. Esto no tiene otra salida que la dimisión de Mateu", añade el portavoz del PSOE en Sant Antoni. Ni Neus Mateu ni los organizadores del evento han respondido a las preguntas de este diario al respecto.

Para el PSOE, el alcalde y la concejala de Seguridad Ciudadana han convertido el municipio en el «patio de recreo» del PP y de los promotores particulares. Por este motivo, exige la dimisión inmediata de Mateu como concejala de Seguridad Ciudadana por lo que califica de "irresponsabilidad y falta de liderazgo". Además, también reclama la convocatoria urgente de la Mesa de Diálogo Social porque considera que la situación ha llegado a "un punto de no retorno", así como una mejor gestión del departamento de Policía Local de Sant Antoni, cuyos agentes se encuentran en una guerra abierta con los responsables municipales.