Psicología para afrontar mejor la vida

Manuela López Serra, psicóloga, psicoterapeuta y maestra de Educación Primaria, con más de una década de experiencia en consulta privada atendiendo a niños, adolescentes y adultos, considera que su trabajo es una herramienta para aliviar el malestar, pero también para comprender de dónde procede y qué papel desempeña en la vida de cada persona.

Manuela López, durante la presentación de Nayara Malnero en la VI edición de la Jornada Acompañando Familias que se celebró el 13 de agosto en el Club Diario de Ibiza.

Su consulta se encuentra en la avenida Isidoro Macabich, 2, en pleno centro de Ibiza, donde trabaja principalmente en horario de mañana. Allí acompaña a personas que atraviesan diferentes dificultades, síntomas o situaciones de malestar emocional, independientemente de la forma en la que estos se manifiesten.

El enfoque de Manuela López Serra busca ir más allá del problema inmediato. El objetivo, explica, no es centrarse únicamente en aquello que está generando sufrimiento en el presente, sino tratar de comprender qué existe detrás de ese malestar. Para ello, el proceso terapéutico presta atención a la forma de funcionar de cada persona, las experiencias que han podido influir en su manera de relacionarse consigo misma y con los demás, así como a los patrones que se repiten a lo largo del tiempo.

Desde esta mirada, la psicoterapia pretende llegar a la raíz de las dificultades para poder comprenderlas y desarrollar recursos personales más ajustados. Conocerse mejor, entender la propia estructura de personalidad y reconocer determinadas formas de reaccionar permite, según este planteamiento, establecer una relación diferente con aquello que sucede y afrontar la vida con mayor libertad.

El trabajo de Manuela López Serra se extiende fuera de la consulta. La profesional participa en la formación de docentes y desarrolla escuelas para familias en colegios e institutos de la isla, donde aborda cuestiones relacionadas con la educación, la crianza y el bienestar emocional.

También está vinculada desde sus inicios a la organización y participación en la Jornada Acompañando Familias, que este año celebró su sexta edición, con lo que refuerza su compromiso con la divulgación y el acompañamiento familiar.

En formación continua, Manuela López lleva varios años profundizando en ámbitos como la psicología perinatal y la psicosomática de bebés. Una trayectoria que combina psicología y educación con el propósito de favorecer un conocimiento más profundo de uno mismo para vivir con mayor serenidad, plenitud y sentido.