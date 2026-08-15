Tensión en Benirràs por un yate muy cerca de los bañistas: "Está muy próximo a las boyas y tira el ancla encima de la posidonia"

Momentos de tensión se han vivido este sábado en la playa de Benirràs, en Sant Joan, después de que una embarcación fondeara muy cerca de la zona de baño y, según relata un testigo que presenció la escena, echara el ancla "sobre la posidonia".

Los hechos ocurrieron en torno a las 14.14 horas y quedaron registrados en un vídeo grabado desde la playa. Las imágenes muestran el yate a escasa distancia del balizamiento, mientras uno de los socorristas de Benirràs se aproxima hasta la embarcación a bordo de un kayak.

Según explica el autor del vídeo, el barco llegó hasta una zona "muy, muy, muy próxima" a las boyas y posteriormente lanzó el ancla "encima de la posidonia".

Fue entonces cuando comenzó la intervención del socorrista. De acuerdo con su relato, el trabajador trató primero de llamar la atención de los ocupantes de la embarcación desde la distancia, gritando y levantando la mano para advertirles de que no podían estar allí, pero estos hicieron caso omiso a sus indicaciones.

Diez minutos de discusión con los ocupantes del yate

Ante la falta de respuesta, el socorrista decidió coger un kayak y remar hasta el yate para hablar directamente con sus ocupantes. El testigo calcula que la conversación se prolongó durante entre diez y quince minutos y asegura que se produjo una discusión.

La situación tampoco pasó inadvertida para quienes se encontraban en la playa. «La gente de la playa estaba silbando... una vergüenza, la verdad», relata el autor del vídeo, quien señala que los bañistas mostraron así su rechazo a lo sucedido.

El testigo decidió grabar la escena con la intención de dejar constancia tanto de la situación como de la identificación de la embarcación. "Hay que darle visibilidad a estas cosas que no se pueden hacer", sostiene antes de lanzar un mensaje sobre la necesidad de proteger el entorno: "Tenemos que cuidar la isla entre todos". El testigo también destaca la actuación del trabajador de salvamento. "El pobre socorrista ha hecho su trabajo lo mejor posible. Nos quitamos el sombrero todos ante la actuación", afirma.

Finalmente, los ocupantes de la embarcación levantaron el ancla y abandonaron el lugar. "Al final, menos mal que se ha ido", concluye.

La Policía Local está realizando gestiones para esclarecer lo sucedido y aplicar las medidas que correspondan. Los agentes disponen de la matrícula de la embarcación, lo que permitirá avanzar en su identificación y en las comprobaciones sobre el episodio. La escena vuelve a poner sobre la mesa la convivencia entre embarcaciones y bañistas en las calas de Ibiza durante los meses de mayor afluencia, así como la preocupación por los fondeos sobre las praderas de posidonia.