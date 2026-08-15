Naturaleza, astronomía y educación para descubrir Ibiza

Bibo Park nació con el objetivo de acercar a residentes y visitantes la naturaleza de Ibiza, como un espacio en el que aprender, experimentar y disfrutar del entorno de manera diferente.

El primer piano vegetal del mundo, que produce sonido al entrar en contacto con las personas.

Concebido como un lugar de divulgación y concienciación, el parque combina contenidos educativos con experiencias para todas las edades. A través de sus distintas áreas y hábitats, los visitantes pueden conocer la biodiversidad de Ibiza, sus ecosistemas y la importancia de conservarlos. Uno de sus principales atractivos está en descubrir estos contenidos de forma participativa. Es el caso del ‘Agua del Cielo de Ibiza’, obtenida mediante generadores de agua atmosférica, o de la sal de salicornia vinculada al aprovechamiento sostenible de los recursos naturales.

El programa de actividades de observación y divulgación astronómica permite comprender mejor el cielo de Ibiza.

Bibo Park busca despertar la curiosidad y convertir el aprendizaje sobre el medio ambiente en una experiencia divertida, por ello, durante todo el año se organizan talleres, experiencias educativas y actividades relacionadas con la naturaleza y la biodiversidad de Ibiza.

‘Bibo Park bajo el cielo nocturno’ es una opción muy interesante para descubir el parque.

Piano vegetal

Bio Hive Café apuesta por platos saludables.

Entre las propuestas más singulares está el primer piano vegetal del mundo, que produce sonido al entrar en contacto con las personas. Durante el día, los visitantes pueden interactuar con él y, próximamente, la experiencia se ampliará por la noche con sonido y luces de colores dentro de ‘Bibo Park bajo el cielo nocturno’.

La programación infantil se completa durante las vacaciones con iniciativas como ‘Summer Kids’, desarrollada junto a World Kids Ibiza.

También la astronomía ocupa un lugar destacado. Los visitantes pueden embarcarse en la ‘Nave Orión’ y adentrarse en el universo a través del planetario, una experiencia dirigida a públicos de todas las edades. Además, se programan actividades de observación y divulgación astronómica guiadas por el astrofísico Rubén Romero, que permiten comprender mejor el cielo de Ibiza y los fenómenos visibles desde la isla.

Bibo Park organizará próximamente una experiencia dedicada a la fauna nocturna de Ibiza, que se celebrará al atardecer, cuando numerosas especies desarrollan buena parte de su actividad y muestran adaptaciones especiales para desenvolverse en la oscuridad. La propuesta permitirá acercarse de manera interactiva a especies nocturnas como la gineta o el búho, descubriendo sus hábitos, comportamientos y su papel dentro de los ecosistemas de la isla a través de una experiencia visual.

Con estas actividades, naturaleza, biodiversidad, astronomía y educación se unen en Bibo Park para ofrecer otra forma de acercarse al patrimonio natural de Ibiza, tanto a visitantes como a residentes. Conocer la isla también significa descubrir la vida que la habita, el agua que genera, sus plantas, el cielo que la cubre y las especies que despiertan bajo las estrellas.

Bio Hive Café Ibiza completa la propuesta con un espacio ideado para equilibrar cuerpo y mente a través de la comida en un entorno natural. Su oferta apuesta por ingredientes de calidad, platos saludables, panes artesanales de masa madre y opciones para diferentes gustos, desde desayunos energéticos hasta alternativas veganas y sin gluten.