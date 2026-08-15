El mar Balear bate récords de temperatura en pleno episodio de tormentas

La temperatura superficial media del agua del mar Balear continúa en valores extraordinariamente altos este verano. Según ha informado la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), de los 39 días comprendidos entre el 1 de julio y el 8 de agosto, en 25 de ellos, el 64%, la temperatura del mar fue la más alta registrada para esas fechas desde, al menos, 1940.

El mar Balear es la zona del Mediterráneo comprendida entre las islas Baleares y la costa del este peninsular. El gráfico difundido por Aemet, elaborado con datos del Servicio de Cambio Climático de Copernicus (C3S), muestra cómo la temperatura superficial media del agua durante 2026 se mantiene claramente por encima del promedio normal y llega a situarse en numerosas jornadas en valores de récord histórico.

Gráfico de la temperatura superficial del mar. / Aemet

La evolución diaria refleja que, durante buena parte de julio y los primeros días de agosto, la línea correspondiente a 2026 se mantiene cerca o por encima de los máximos históricos del periodo 1940-2025. El promedio normal para estas fechas se sitúa en torno a los 26 grados, mientras que este verano la temperatura del mar Balear ha alcanzado valores próximos a los 29 grados.

Tormentas

Este calentamiento del mar se produce en un contexto de inestabilidad atmosférica en Baleares y buena parte de la Península. La Aemet ha advertido de que todas las comunidades autónomas peninsulares y Baleares tienen este sábado alguna zona en aviso por lluvias y/o tormentas, que podrán ser localmente muy fuertes.

La agencia meteorológica avisa de chubascos intensos con posibles inundaciones locales, granizo grande y vientos intensos asociados a las tormentas. El episodio afectará especialmente a amplias zonas del interior peninsular y también a Baleares, aunque la distribución de los fenómenos puede ser irregular.

Ibiza y Formentera se mantienen al margen de los avisos aunque la Aemet pronostica que el viernes de la semana que viene se produzcan precipitaciones en las Pitiusas, con un 55% de probabilidad.

Peligro de incendios

La Aemet también ha informado de que el peligro de incendios será este sábado más bajo en zonas del interior central y oriental de la Península gracias a los chubascos previstos. No obstante, el riesgo continuará siendo muy alto o extremo en áreas del oeste, del sur y de las regiones mediterráneas.