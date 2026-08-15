Famosos
La madre de Lamine Yamal disfruta de Ibiza: atardecer y banquete rodeada de amigas
Sheila Ebana comparte imágenes de su estancia en Santa Eulària, una comida con amigas y un atardecer frente al mar
Sheila Ebana, madre del futbolista Lamine Yamal, disfruta estos días de Ibiza después de un verano especialmente intenso para su familia, marcado por la victoria de la selección española en el Mundial de 2026. Ebana ha compartido varias imágenes en sus redes sociales de su estancia en la isla. En una de ellas aparece en un hotel de Santa Eulària, establecimiento que etiqueta en una de sus historias de Instagram. En otra publicación muestra una cena con productos ibicencos y el mensaje “disfrutando de la noche”.
La madre del futbolista también ha visitado un restaurante de Cala Molí, en el municipio de Sant Josep, donde compartió una comida con amigas frente al mar. En la imagen publicada se ve una mesa con pescados, marisco y otros platos, además de la etiqueta del restaurante.
Otro de los momentos que ha mostrado durante su escapada a Ibiza es un atardecer con el mar en calma y varios barcos fondeados, una de las estampas más buscadas del verano en la isla.
Lamine Yamal, una de las grandes estrellas del fútbol español
Sheila Ebana ha ganado notoriedad pública en los últimos años por su papel en el entorno familiar de Lamine Yamal, una de las grandes estrellas del fútbol español, que también se ha dejado ver por la isla este verano. Su hijo, jugador del FC Barcelona y de la selección española, levantó este verano la Copa del Mundo con España, que conquistó su segundo Mundial tras imponerse a Argentina en la final.
Tras ese triunfo, Ebana compartió varias imágenes de la celebración familiar y dedicó a su hijo un mensaje cargado de orgullo. La madre del futbolista escribió: “Gracias por enseñarme que los sueños, cuando se persiguen con humildad, esfuerzo y corazón, acaban encontrando su lugar”.
En distintas entrevistas y publicaciones, Sheila Ebana ha aparecido como una de las figuras clave en la vida del jugador. Ella misma ha explicado que siempre le insiste a su hijo en la importancia de mantener los pies en el suelo: “Siempre le digo que sea él. Que pise el suelo y que no se le suba nunca”.
La escapada de Ebana a Ibiza se suma a la larga lista de visitas de rostros conocidos que este verano han elegido la isla para descansar, celebrar y compartir algunos de sus planes más exclusivos en redes sociales.
- EN DIRECTO | Sigue en directo el eclipse de sol en Ibiza
- Crianza, concursos, serpientes y precios elevados: algunos de los retos a los que se enfrentan los criadores de pájaros en Ibiza
- Los cortes de tráfico en Ibiza por el eclipse comenzarán a las 12 del mediodía: guía de todas las restricciones de tráfico
- La Audiencia Nacional mantiene en prisión al activista multimillonario detenido en Ibiza por 'elevado riesgo de fuga
- Absuelven al exdueño de la discoteca de Ibiza Privilege, acusado de intentar engañar a Matutes
- Es una vergüenza para los que tenemos barco. Esto debe estar gobernado por palurdos y paletos': la surrealista y vergonzante queja de una turista en Ibiza
- Una gran fiesta privada organizada por una famosa agencia internacional convoca a más de 300 invitados en sa Pedrera de Sant Antoni
- Compran todas las langostas de un restaurante de Ibiza para liberarlas en el mar: '2.600 euros la joda