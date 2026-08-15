La madre de Lamine Yamal disfruta de Ibiza: atardecer y banquete rodeada de amigas

Sheila Ebana, madre del futbolista Lamine Yamal, disfruta estos días de Ibiza después de un verano especialmente intenso para su familia, marcado por la victoria de la selección española en el Mundial de 2026. Ebana ha compartido varias imágenes en sus redes sociales de su estancia en la isla. En una de ellas aparece en un hotel de Santa Eulària, establecimiento que etiqueta en una de sus historias de Instagram. En otra publicación muestra una cena con productos ibicencos y el mensaje “disfrutando de la noche”.

La madre del futbolista también ha visitado un restaurante de Cala Molí, en el municipio de Sant Josep, donde compartió una comida con amigas frente al mar. En la imagen publicada se ve una mesa con pescados, marisco y otros platos, además de la etiqueta del restaurante.

En el hotel Riomar. / @Sheila_ebana

Otro de los momentos que ha mostrado durante su escapada a Ibiza es un atardecer con el mar en calma y varios barcos fondeados, una de las estampas más buscadas del verano en la isla.

Lamine Yamal, una de las grandes estrellas del fútbol español

Sheila Ebana ha ganado notoriedad pública en los últimos años por su papel en el entorno familiar de Lamine Yamal, una de las grandes estrellas del fútbol español, que también se ha dejado ver por la isla este verano. Su hijo, jugador del FC Barcelona y de la selección española, levantó este verano la Copa del Mundo con España, que conquistó su segundo Mundial tras imponerse a Argentina en la final.

Atardecer. / @Sheila_ebana

Tras ese triunfo, Ebana compartió varias imágenes de la celebración familiar y dedicó a su hijo un mensaje cargado de orgullo. La madre del futbolista escribió: “Gracias por enseñarme que los sueños, cuando se persiguen con humildad, esfuerzo y corazón, acaban encontrando su lugar”.

Cena en Riomar. / @Sheila_ebana

En distintas entrevistas y publicaciones, Sheila Ebana ha aparecido como una de las figuras clave en la vida del jugador. Ella misma ha explicado que siempre le insiste a su hijo en la importancia de mantener los pies en el suelo: “Siempre le digo que sea él. Que pise el suelo y que no se le suba nunca”.

Comida en El Silencio Ibiza. / @Sheila_ebana

La escapada de Ebana a Ibiza se suma a la larga lista de visitas de rostros conocidos que este verano han elegido la isla para descansar, celebrar y compartir algunos de sus planes más exclusivos en redes sociales.