Llama la atención: Los beneficios económicos que supuso para los negocios de la costa oeste de Ibiza el eclipse total de sol.
Los beneficios económicos que supuso para los negocios de la costa oeste de Ibiza el eclipse total de sol. Los locales con vistas a la puesta de sol se llenaron de gente y los trabajadores no dieron abasto para atenderlos a todos. La facturación se disparó en casi todos los establecimientos, especialmente los del frontal marítimo de Sant Antoni.
Que el aeropuerto de Ibiza pierda este fin de semana un centenar de vuelos respecto a las mismas fechas del año pasado. La terminal gestionará entre el viernes y el domingo 1.350 operaciones, cifra que el año pasado fue de 1.450. El día de mayor actividad será este sábado. Esta reducción se da también en el aeropuerto de Mallorca, pero no en el de Menorca, donde aumentan.
Que finalmente el Ayuntamiento de Sant Antoni dé marcha atrás a la idea de cambiar el nombre del West End de la localidad por la connotación negativa que tiene. La sociedad ha dado la espalda de manera contundente a esta idea y apenas han votado 182 personas, una cantidad irrisoria para cambiar un nombre muy enraizado entre locales y turistas. El nombre más votado fue Es Carrerons.
- EN DIRECTO | Sigue en directo el eclipse de sol en Ibiza
- Crianza, concursos, serpientes y precios elevados: algunos de los retos a los que se enfrentan los criadores de pájaros en Ibiza
- Los cortes de tráfico en Ibiza por el eclipse comenzarán a las 12 del mediodía: guía de todas las restricciones de tráfico
- La Audiencia Nacional mantiene en prisión al activista multimillonario detenido en Ibiza por 'elevado riesgo de fuga
- Absuelven al exdueño de la discoteca de Ibiza Privilege, acusado de intentar engañar a Matutes
- Es una vergüenza para los que tenemos barco. Esto debe estar gobernado por palurdos y paletos': la surrealista y vergonzante queja de una turista en Ibiza
- Una gran fiesta privada organizada por una famosa agencia internacional convoca a más de 300 invitados en sa Pedrera de Sant Antoni
- Compran todas las langostas de un restaurante de Ibiza para liberarlas en el mar: '2.600 euros la joda