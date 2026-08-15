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Llama la atención: Los beneficios económicos que supuso para los negocios de la costa oeste de Ibiza el eclipse total de sol.

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Redacción Ibiza

Los beneficios económicos que supuso para los negocios de la costa oeste de Ibiza el eclipse total de sol. Los locales con vistas a la puesta de sol se llenaron de gente y los trabajadores no dieron abasto para atenderlos a todos. La facturación se disparó en casi todos los establecimientos, especialmente los del frontal marítimo de Sant Antoni.

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Que el aeropuerto de Ibiza pierda este fin de semana un centenar de vuelos respecto a las mismas fechas del año pasado. La terminal gestionará entre el viernes y el domingo 1.350 operaciones, cifra que el año pasado fue de 1.450. El día de mayor actividad será este sábado. Esta reducción se da también en el aeropuerto de Mallorca, pero no en el de Menorca, donde aumentan.

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Que finalmente el Ayuntamiento de Sant Antoni dé marcha atrás a la idea de cambiar el nombre del West End de la localidad por la connotación negativa que tiene. La sociedad ha dado la espalda de manera contundente a esta idea y apenas han votado 182 personas, una cantidad irrisoria para cambiar un nombre muy enraizado entre locales y turistas. El nombre más votado fue Es Carrerons.

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