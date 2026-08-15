La librería y juguetería educativa que revoluciona el aprendizaje en Ibiza

Hay proyectos que nacen con alma y barcos que, lejos de temer a las tormentas, encuentran siempre el viento a favor gracias a la pasión de quienes los capitanean. Este es el caso de Barco de Papel, la librería y juguetería educativa de Ibiza que se ha convertido en un referente para familias, niños y centros escolares de toda la isla. Al frente del timón se encuentran Sandra Muñiz y Cristina Bordas, dos profesionales que siguen navegando para traer a Ibiza novedades en materiales pedagógicos y literatura.

Sandra Muñiz es psicopedagoga y propietaria de Barco de Papel.

Lo que verdaderamente ha hecho crecer a Barco de Papel no es solo su cuidado catálogo, sino el valor humano que se respira al cruzar su puerta: la atención personalizada y cercana de Cristina y Sandra. Ellas no solo venden; escuchan, aconsejan y guían a cada cliente.

Entre las actividades que organiza Barco de Papel destacan los cuentacuentos en familia.

La sección de librería de Barco de Papel no para de crecer. Sus colecciones para lectores de infantil y juvenil se renuevan constantemente y conviven con una sección de libros de 0 a 3 años pensada para el primer contacto con el papel.

Uno de los orgullos de la tienda es su sección de álbumes ilustrados. Sandra y Cristina buscan libros de editoriales independientes y novedades que sirvan como herramientas para que las familias trabajen en casa aspectos del desarrollo emocional como las emociones, los miedos, las amistades o la construcción de la personalidad.

Como respuesta a la realidad cosmopolita de la isla, también han incorporado un rincón de libros ilustrados en inglés.

Además, los adultos tienen su propio espacio con títulos de narrativa, autoayuda y libros de orientación para padres, madres y profesionales de la educación.

Rincón de las ciencias

El rincón que más ha crecido este año es el de ciencias. Barco de Papel ha incorporado editoriales como Usborne y DK, con libros que permiten a los niños investigar los misterios del espacio, los fondos marinos y los animales del mundo.

En el sector del juego, la marca Janod ha entrado en la tienda con materiales de madera que abarcan desde la estimulación musical y el juego simbólico hasta manualidades adaptadas a distintas edades.

Y es que el juego es el motor de esta tienda. Sandra Muñiz, propietaria del establecimiento y psicopedagoga, exprime su experiencia profesional en educación para llevar a hogares y colegios el método ABJ, Aprendizaje Basado en el Juego. El objetivo es asegurar un desarrollo adecuado desde las primeras etapas. La propuesta busca que adolescentes y adultos recuperen los momentos de juego en mesa y dejen los teléfonos móviles a un lado.

Una de las novedades educativas lleva la firma de Sandra Muñiz: la ‘mochila viajera’. La psicopedagoga la traslada personalmente a distintos centros escolares de la isla con el objetivo de transformar el aprendizaje tradicional a través del juego experimental.

El proyecto consiste en el préstamo gratuito, durante dos semanas, de una mochila con una selección de juegos de mesa educativos, los mismos recursos que Sandra utiliza en las aulas de psicopedagogía de su establecimiento. La iniciativa cuenta con el respaldo de Átomo, Cayro, Haba, Ludillo y Old Teddy’s.

A través de estas dinámicas, los alumnos trabajan de forma cooperativa competencias como la atención, el desarrollo del lenguaje y el razonamiento matemático. Tras su buena acogida, el objetivo es ampliar el itinerario para llegar a más colegios de la isla.

Cumpleaños con sentido

Barco de Papel es también un centro cultural y social para las familias ibicencas. Entre sus actividades destacan los cuentacuentos en familia, los talleres de lectoescritura, juegos de mesa, clubs de lectura infantiles, noches de juegos para mamis y talleres de manualidades.

Fieles a su filosofía de ‘darle la vuelta a la tortilla’, también ofrecen bolsas de regalo como alternativa a los tradicionales conos de chucherías y fiestas de cumpleaños temáticas para grupos reducidos con talleres diseñados a medida.

Compromiso, innovación educativa, sensibilidad y mucho amor por los libros. Con esto sobre la mesa, solo queda preguntarse: ¿Qué más podemos pedir a Barco de Papel?