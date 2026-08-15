El vino de Ibiza está de enhorabuena esta añada: hasta 80.000 botellas en algunas bodegas

Algunos empezaron hace unas semanas, otros ayer, pero al final todos los productores de vino de Ibiza coinciden en que esta vendimia será más provechosa que la de la temporada pasada y que la anterior. "Este año esperamos recoger unos 60.000 o 70.000 kilos en toda la vendimia", explica el director técnico y enólogo de Ibizkus, David Lorenzo Álvarez: "Este jueves recogimos 800 kilos, hoy [en referencia al viernes] otros 800... Empezamos poco a poco para recoger cada cosa en su momento ideal".

Uno que lleva más tiempo recogiendo su cosecha es Toni Costa, "el gerente, repartidor, tractorista... todo", como bromea él mismo, de Can Maymó: "Empezamos el día 27 de julio y hemos avanzado un poco, pero tampoco mucho aún", reconoce: "Vamos cinco o seis días por delante del año pasado". De momento, va "muy bien", según Costa: "Mucho calor, la uva está muy sana y supongo que tendremos un 15% más que el año pasado".

Por otro lado, el gerente de Can Rich, Álvaro Pérez, explica que empezaron el 28 de julio, hace más de dos semanas. "Empezamos con los blancos para espumoso, ya que hay que recoger la uva un poquito antes de que madure, porque luego hay una segunda fermentación en botella. Se tiene que tener esto en cuenta", considera Pérez, quien añade que ya tienen la mayoría de los blancos en la bóveda, "solo falta una parcela". Esta semana están empezando con los rosados que "en teoría" funcionan "un poco" como el vino blanco.

La vendimia en bodegas Can Rich en una imagen de archivo. / Marcelo Sastre

Tiempos y botellas fabricadas

"Hacemos entre 70.000 y 80.000 botellas anuales: somos la bodega más grande de Ibiza", recalca el gerente de Can Rich. El año pasado empezaron el 29 de julio y acabaron la última parcela el día 2 de septiembre. "Este año igual terminamos en dos o tres semanas, pero aún no es seguro", aclara Pérez: "No se puede decir a ciencia cierta cuándo termina, porque hay muchos factores a tener en cuenta: los controles de madurez en los que cogemos muestras de uva de cada parcela y vemos cómo progresan, etcétera".

Por otro lado, Ibizkus espera estar cerca de producir 50.000. "El año pasado hicimos unas 26 o 27 mil, porque veníamos del 2024, cuando hubo una pérdida del 85% de la uva. El año pasado y el anterior fueron de muy baja producción, de mucha pérdida y muy frustrantes", lamenta Álvarez. Aun así, mantiene la idea de crecer: "Si llueve cuando toca y tenemos un poco de suerte, esperamos estar cerca de las 100.000 botellas en un futuro medio, pero por ahora 50.000 están bien".

Costa, por su parte, sostiene que son "una bodegueta familiar". "Somos pocos trabajadores, mi hijo, mi esposa que se encarga de las excursiones y yo. Este año quizás son 20.000 botellas, que ya son: estoy contento", mantiene, humilde.

Las altas temperaturas

"Si pudiésemos cortar la uva siempre en septiembre, sería maravilloso", sostiene Álvarez: "En agosto, primero de todo, hace más calor para los trabajadores. Ayer [el jueves], en un momento se alcanzaron 36 grados pero queríamos terminar. Nos faltaba tan poquito que todo el equipo estaba con ganas de acabar, y terminamos a las dos y media, pero esa última hora y media fue muy sufrida. Nos quedamos después descansando en la sombra porque estábamos todos acalorados, sudando y rojos como tomates". El enólogo considera: "En agosto no es fácil y la vendimia es más dura haciendo todo a mano, como hacemos nosotros".

Una visita a la bodega Ibizkus en una imagen de archivo. / DI

Otro que lamenta las altas temperaturas es el gerente de Can Rich, que explica que "ponen todo en pausa": "Las altas temperaturas lo que hacen es bloquear la viña, sobre todo la uva tinta. Hay un estrés hídrico y térmico: cualquier viña por encima de determinadas temperaturas no trabaja. Tenemos que esperar un poco a que se relaje, para que la viña reanude su trabajo y termine la maduración". En este sentido recuerda que estas temperaturas "tan extremas", sobre todo en junio, no son comunes en la isla.

El que también recuerda unas temperaturas menos elevadas es Toni Costa: "Yo empecé en este trabajo el año 1995, hace 31 años, y ya no es solo el calor que hace en verano, si no que en invierno ya no hace frío. Recuerdo que antes, en invierno, hacía un par de días de frío, alguna helada había y teníamos un parque biológico bastante bonito. Últimamente, ni frío, ni nada", siente el de Can Maymó. "Cuando empecé, cosechábamos a medidados de septiembre y ahora empezamos en julio", compara, también.

Las sequías en años anteriores

Igualmente, Costa afirma que "este año es mejor que el año pasado, cuando sí que estaba más seco todo". Recuerda que la sequía de los últimos "dos o tres años" era "muy bruta": "El año pasado sí que llovió mucho, como toca, y por eso creo que tendremos un 15% más de cosecha, como mínimo. Es que tocamos fondo hace dos o tres años. Si no llueve, milagros pocos".

Cajas llenas de uvas de la vendimia en Can Maymó. / Toni Escobar

El que también recuerda buenas y malas cosechas es Álvarez, que lleva 23 vendimias a sus espaldas. "Este año recuperamos un poco de volumen con respecto al año pasado y el anterior: el 2024 y 2025 fueron muy duros por la sequía, la viña estaba sufriendo bastante y produjo bastante poco", explica. "Ahora recuperamos un racimo del tamaño que queremos, una uva gruesa, de buen calibre, que nos va a dejar hacer vinos un poco más relajados, fluidos y divertidos. Nos hacía falta un poquito menos de alcohol, que es lo que buscamos cada año", sigue el de Ibizkus.

"Si nos vamos a 2014, por ejemplo, fue el año más cálido y seco de la historia hasta ese momento. La planta se quedaba con unas uvas pequeñitas, pero, además, eran como ásperas. Y el 2015 fue peor que el 2014", medio bromea Álvarez: "El 2016 estuvo bien porque llovió en invierno... Al final los vinos estaban golosos y sabrosos. El 2017 parecía que iba a ser un desastre porque fue muy seco, muy seco, muy seco. Pero justo antes de la vendimia, llovieron 100 litros, así que al final pudimos recoger la uva la segunda y tercera semana de septiembre", celebra Álvarez.

Todo depende de la lluvia

"Esta temporada, necesitaríamos que lloviera para que hubiera un efecto que haga retardar la maduración: que llovieran unos 40 o 50 litros o, mejor incluso, 80 o 90", considera el de Ibizkus: "Este año se caracteriza porque ha llovido todo el invierno y todo el otoño, muy poquito en primavera y hemos tenido un verano con muchas olas de calor, con esa sensación tropical de humedad pesada, que hace que todo vaya muy rápido". De esta manera, los enólogos necesitan "que llueva un poquito para que la atmósfera se libere de esa humedad".

"Suponemos que tendrá que llover: algún episodio de gota fría, algún chubasco repentino", comenta Álvarez. Que les vaya bien que llueva o no también depende de la maduración de la fruta: "Para las fincas que estén más cerca de recoger, que estén más maduras, no les viene bien que llueva", sostiene, mientras que "para el resto" les vendrá "muy bien" que llueva "un poquito" en estos días.

"Si llueve significa que podemos seguir esperando a que la viña se refresque. Se hincha un poco la uva y luego tiene que volver a su tamaño normal. Entonces podemos recoger la uva en unas condiciones más de otoño, que es lo que nos gusta", asegura el enólogo de Ibizkus.