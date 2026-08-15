Ibiza registra uno de los descensos de las reservas hídricas más significativos de Baleares, aunque se mantiene en situación de prealerta

Las reservas hídricas de Ibiza han bajado del 47% al 42% durante el mes de julio, según los datos de seguimiento de la situación hidrológica de la Demarcación Hidrográfica de las Illes Balears difundidos por el Govern. La isla registra así una caída de cinco puntos en plena temporada estival y se sitúa por encima de la media balear, que alcanza el 39%. Por islas, Mallorca también se encuentra en el 39%, Menorca mantiene el 34% e Ibiza queda en el 42%.

El Govern destaca que durante el mes de julio todas las unidades de demanda han registrado una evolución a la baja, con los descensos más significativos en Manacor-Felanitx e Ibiza. Pese a este retroceso, la unidad de demanda de Ibiza se mantiene en situación de prealerta. En el conjunto del archipiélago, el 58,9% del territorio, que incluye Menorca, Artà, Palma-Alcúdia, Tramuntana Nord e Ibiza, se encuentra en este nivel.

Por su parte, el 9,5% del territorio, correspondiente a las unidades de demanda de Formentera y Tramuntana Sud, se mantiene en situación de normalidad. El 31,6%, integrado por Es Pla, Manacor-Felanitx y Migjorn, está en situación de alerta. Manacor-Felanitx y Migjorn han entrado en este nivel durante el mes de julio.

En el conjunto de Baleares, las reservas hídricas han pasado del 45% registrado en junio al 39% en julio. Mallorca ha bajado del 46% al 39%, Menorca se mantiene en el 34% e Ibiza cae del 47% al 42%.

Tendencia descendente propia del verano

El índice general de la Demarcación Hidrográfica se sitúa en 0,386, un valor superior al registrado en el mismo periodo del año pasado, cuando fue de 0,366, y también por encima del dato de hace dos años, situado en 0,365. Este indicador permite seguir la evolución de los recursos hídricos y la situación de las diferentes unidades de demanda. De cara al mes de agosto, el Govern prevé que las reservas continúen con una tendencia descendente, propia del periodo estival y de la evolución actual de los recursos disponibles.