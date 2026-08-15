¿Ibiza está masificada?: el vídeo de un ‘influencer’ sevillano que muestra la otra cara de la isla

"¿Ibiza está masificada?". Con esa pregunta arranca uno de los últimos vídeos de Pablo ‘El Comilonas’, creador de contenido sevillano que estos días se encuentra recorriendo la isla. Pero la imagen que aparece detrás de él poco tiene que ver con la Ibiza de playas abarrotadas, largas colas de coches y hamacas ocupadas desde primera hora de la mañana.

El escenario es una pequeña cala rodeada de pinos, con aguas transparentes, varias embarcaciones fondeadas mar adentro y apenas presencia de bañistas en tierra. Pablo gira la cámara para enseñar el paisaje y presume incluso de tener prácticamente para ellos solos una caseta de pescadores junto al mar.

Eso sí, hay un detalle que decide guardarse. "Evidentemente no voy a decir cuál es para que no se masifique", comenta en el vídeo mientras muestra el rincón.

La grabación, publicada hace dos días en Instagram, continúa siguiendo a uno de sus acompañantes por un estrecho sendero de tierra y piedra que desciende entre la vegetación hasta el agua. El creador contrapone la tranquilidad del lugar con lo que se puede encontrar estos días en algunos de los arenales más populares de la isla.

Cita expresamente Platges de Comte, Cala Bassa y Cala d'Hort, destinos que en pleno agosto reciben diariamente a miles de residentes y turistas. Su argumento es sencillo: quien se queda únicamente con los lugares más conocidos puede encontrarse una Ibiza llena, pero quien se aventura a recorrer otros puntos de la costa todavía puede dar con pequeñas excepciones.

"Si descubres un poco la isla y te vas a puntos que para mí esto es un lujazo", explica mientras camina hacia la cala. En su caso, el premio ha requerido también cierto esfuerzo: según relata, dejaron el coche a unos veinte minutos y completaron el resto del camino a pie cargando incluso con los bocatas para pasar allí parte del día.

El vídeo termina de nuevo junto al agua, con la cala prácticamente despejada detrás de él. "A mí esto es lo que me mola de Ibiza", resume.

De los bares de Sevilla a las calas de Ibiza

Pablo Mora, conocido en redes como El Comilonas, desarrolla habitualmente un contenido bastante distinto al de este vídeo. Su perfil está especializado principalmente en gastronomía, bares, restaurantes y planes para comer en Sevilla y su provincia. Él mismo define 'El Comilonas' como una guía para descubrir sitios donde comer y tapear y sitúa el inicio del proyecto a finales de 2019.

En sus publicaciones son habituales las visitas a establecimientos, las pruebas de platos y las recomendaciones gastronómicas. Medios sevillanos también lo han definido como creador de contenido y planes gastronómicos y han recogido algunas de sus recomendaciones de bares y restaurantes.

Esta vez, sin embargo, ha cambiado las mesas y las hamburguesas por el Mediterráneo para dejar una imagen llamativa en pleno mes de agosto: una Ibiza en la que, al menos durante unos minutos y en un rincón cuyo nombre prefiere mantener en secreto, todavía parece posible quedarse casi a solas frente al mar.