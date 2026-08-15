Ibiza se queda sin flores para alimentar a sus abejas

La Associació d’Apicultors d’Eivissa ha solicitado al Consell de Ibiza y al Govern balear la puesta en marcha de una línea extraordinaria de ayudas para sufragar los costes de alimentación suplementaria de las colmenas de la isla. La entidad advierte de que la falta de recursos florales, las elevadas temperaturas y la escasez de precipitaciones en momentos determinantes del verano están comprometiendo las reservas de numerosas colonias.

Los apicultores aseguran haber constatado durante las últimas semanas una importante reducción del néctar y el polen disponibles en el campo. Ante la desaparición o agotamiento de las floraciones, las abejas comienzan a consumir las reservas acumuladas en las colmenas y, cuando estas se reducen a niveles críticos, necesitan el alimento aportado por los propios productores.

«En estos momentos la preocupación de muchos apicultores no es cuánto vamos a producir, sino cómo conseguimos mantener vivas nuestras abejas», señala el presidente de la asociación, Vicente Marí, quien advierte de que dejar de proporcionar alimento cuando las reservas se han agotado puede tener «consecuencias irreversibles».

Un coste extraordinario para las explotaciones

La alimentación suplementaria incluye aportes energéticos y, en determinadas circunstancias, alimentación proteica. A este gasto se suman, según la asociación, los desplazamientos adicionales hasta los apiarios, las revisiones más frecuentes y las horas de trabajo necesarias para controlar las reservas y distribuir el alimento.

La entidad sostiene que la situación de este año es especialmente delicada. En su solicitud ha incorporado un análisis de las condiciones meteorológicas registradas entre 2022 y 2026 y destaca la sucesión de episodios de altas temperaturas y falta de precipitaciones durante periodos importantes para el desarrollo de la vegetación.

Según los datos recogidos por la asociación, junio de 2026 fue extremadamente cálido en Ibiza, con una temperatura media de 24,7 grados y una anomalía de 2,4 grados por encima de los valores habituales. La entidad argumenta que las altas temperaturas aceleran la pérdida de humedad del suelo y acortan las floraciones, por lo que incluso las lluvias registradas durante la primavera no han permitido mantener suficientes recursos para las abejas durante el verano.

Una ayuda vinculada al número de colmenas

Ante este escenario, los apicultores proponen que las ayudas se calculen en función del número de colmenas inscritas en los registros oficiales, con una cantidad económica por cada una de ellas que permita compensar parte de los costes extraordinarios de alimentación.

La asociación también reclama coordinación entre el Consell de Ibiza, la Conselleria de Agricultura, Pesca y Medio Natural del Govern balear y el Fogaiba para que las ayudas puedan tramitarse con rapidez.

«Tenemos que actuar antes de perder las colmenas. Una vez muerta una colonia, la ayuda llega tarde», insiste Marí.

La organización recuerda además que una elevada mortalidad de abejas tendría consecuencias más allá de la producción de miel debido a su papel como polinizadoras y a su importancia para numerosas especies vegetales, los ecosistemas y el paisaje rural de la isla.

Por ello, la asociación defiende que mantener las colonias existentes resulta económica y ambientalmente más eficiente que afrontar posteriormente la recuperación de la cabaña apícola. Mientras no lleguen precipitaciones suficientes para recuperar la humedad del suelo y favorecer nuevas floraciones, advierte, numerosos apicultores tendrán que continuar alimentando artificialmente sus colmenas.