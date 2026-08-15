La guía definitiva para cuidar tu boca en cada etapa de la vida

Nuestra sonrisa es una de nuestras primeras señas de identidad y nos acompaña, transformándose con nosotros, en cada etapa de nuestra vida. Sin embargo, la salud bucodental va mucho más allá de lucir unos dientes alineados, es el reflejo directo de nuestro bienestar general. Desde el cuidado de los primeros dientes de leche en la infancia hasta los desafíos específicos de la edad adulta, proteger nuestra boca es un hábito dinámico que evoluciona con el tiempo.

La odontóloga de la Clínica Dr.Rull, Marta Pérez, en consulta con una niña.

Los especialistas de la Clínica Dr.Rull entienden qué necesita nuestra salud oral en cada momento y ofrecen una serie de consejos a tener en cuenta en cada etapa.

Cuatro pilares de la salud bucodental de los niños

En la Clínica Dr.Rull afirman que la salud bucodental de los niños se sostiene en cuatro pilares: una dieta adecuada, las visitas tempranas a la clínica dental, llevar una correcta higiene y aprovechar el desarrollo para realizar tratamientos.

Atención a la dieta: Minimizar procesados, azúcares y zumos es vital para prevenir la aparición de caries.

Visitas tempranas: Familiarizar a los niños con el entorno de la clínica dental desde pequeños evita el miedo y normaliza la prevención.

Rutina e higiene: Una buena disciplina desde la infancia previene patologías tanto dentales como sistémicas.

Aprovechar el desarrollo: La infancia y la adolescencia ofrecen una ventana de oportunidad única para guiar el crecimiento óseo y corregir problemas dentales.

De cero a tres años

La primera etapa de la infancia es esencial para establecer las bases de la salud en el futuro. Es importante prestar atención a la boca incluso antes de que salgan los primeros dientes, por eso, la primera visita se recomienda durante la etapa de bebé.

En la Clínica Dr. Rull acompañan a las familias desde el primer momento, resolviendo dudas y formando a los padres en aspectos como la forma de cepillarse los dientes o los hábitos alimenticios. Además, la odontopediatría de la clínica Dr. Rull trata incluso a bebés recién nacidos que pueden necesitar frenectomías para ayudarles con la lactancia.

Consejo: Si el bebé se alimenta con leche de fórmula, es aconsejable limpiar la encía suavemente con una gasa húmeda. Cuando asome el primer diente, se recomienda incorporar un cepillo infantil de cabezal pequeño y cerdas extrasuaves y usar una cantidad de pasta equivalente a un grano de arroz. Mantén esta pauta hasta que sepan escupir bien.

Entre tres y cinco años

En niños a partir de tres años, con dentición temporal completa, conocidos como dientes de leche, es relevante comenzar con un seguimiento con ortopedia, para asegurarnos de que los dientes tienen un tamaño proporcionado y crecen adecuadamente. En caso de que sea necesaria, la ortopedia es un tratamiento de prevención para redirigir el crecimiento maxilomandibular y evitar problemas de falta de espacio para los primeros dientes.

Cabe recordar que los dientes de leche son tan importantes como los definitivos ya que son esenciales para que el niño mastique bien y desarrolle el habla correctamente, además, guían el desarrollo de los dientes definitivos.

Consejo: Emplea una cantidad de pasta dentífrica del tamaño de un grano de lenteja en cada cepillado.

A partir de los seis años

A partir de los seis años debería realizarse la primera visita al ortodoncista ya que es cuando salen las primeras muelas definitivas. Desde esta edad se pueden empezar a diagnosticar alteraciones que no son dolorosas en sus fases iniciales y, por tanto, pueden pasar desapercibidas para las familias. Como el déficit de espacio, problemas de oclusión o la hipomineralización molar-incisiva (MIH).

Consejo: Aumenta la cantidad de pasta de dientes hasta el tamaño de un guisante. En los primeros años es importante que un adulto efectúe la limpieza de los dientes. Sobre los siete u ocho años los niños empiezan a adquirir la destreza necesaria para cepillarse solos, aunque siempre bajo supervisión.

Adolescencia

Con la llegada de la adolescencia, entran en juego los tratamientos de ortodoncia, ya sean fijos, brackets, o invisibles, alineadores. En esta etapa es fundamental conocer a los menores ya que los tratamientos con alineadores requieren constancia.

La limpieza es otra de las claves puesto que las ortodoncias requieren un especial cuidado de la higiene bucodental. Además, en este momento se suele valorar si hay espacio suficiente para las muelas del juicio.

Consejo: Utiliza cepillos de cerdas suaves con un cabezal que facilite el acceso a las zonas posteriores, ya que las muelas son más propensas a desarrollar caries.

Adultos

La salud bucodental está relacionada con la salud general, por este motivo, la prevención y el cuidado de la boca son factores esenciales. Las limpiezas profesionales y las revisiones deben estar presentes para poder prevenir y tratar los problemas que se presenten en esta etapa, como la enfermedad periodontal, conocida como piorrea, que implica una infección crónica de las encías.

La enfermedad en las encías mantiene el cuerpo en inflamación constante, lo que puede derivar en patologías cardiovasculares. Además, en los últimos años ha empezado a llamar la atención la posible relación entre la salud de las encías y enfermedades como la demencia.

Consejo: Cepíllate mínimo dos veces al día durante dos minutos y renueva tu cepillo de dientes cada tres meses.

¿Sabías que...?

La Clínica Dr. Rull cuenta con Dr. Rull Kids, una sala infantil única en la isla concebida para que los niños vivan una experiencia divertida, agradable y relajada en cómodas instalaciones totalmente adaptadas a ellos.

Con más de diez años de trayectoria, esta clínica de referencia cuenta con un nutrido grupo de profesionales especializados que abarcan desde odontopediatría y ortodoncia hasta cirugía maxilofacial, implantes, periodoncia, endodoncia y medicina estética.